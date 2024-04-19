11 yıl evli kalmışlardı! Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera'nın son pozu şaşkına çevirdi! Taht üzerinde iç çamaşırlı haliyle...

Ünlü rapçi Kolera'nın müzik kariyeri, 2006 yılında Sagopa Kajmer ile nikah masasına oturmasıyla bir dönüm noktası yaşadı. Ancak, 2017 yılında çiftin yolları tamamen ayrıldı ve müzikal iş birlikleri son buldu. Kolera, müzikteki yolculuğuna tek başına devam ederek, kendi tarzını ve sesini daha da geliştirdi.Ancak ünlü şarkıcı son Instagram paylaşımıyla hayranlarını adeta şoke etti. 40 yaşındaki rapçi, paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekerken, kimileri tarafından da tepki çekti. İşte o fotoğraflar...
Ünlü rap müziği sanatçısı Kolera, son Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı alevlendirdi ve hayranlarını büyüledi. İşte Kolera'nın o paylaşımı...
2006 yılında Sagopa Kajmer ile evliliği ve müzikal iş birlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kolera, 2017 yılında boşanma kararı alarak solo kariyerine odaklandı. 2018 yılında "Hayalet" adlı ilk solo albümünü çıkardı ve büyük beğeni topladı.
Ardından 2020 yılında "Kara Kutu" adlı ikinci solo albümünü müzikseverlerle buluşturarak başarısını perçinledi.