11 yıl evli kalmışlardı! Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera'nın son pozu şaşkına çevirdi! Taht üzerinde iç çamaşırlı haliyle...

Ünlü rapçi Kolera'nın müzik kariyeri, 2006 yılında Sagopa Kajmer ile nikah masasına oturmasıyla bir dönüm noktası yaşadı. Ancak, 2017 yılında çiftin yolları tamamen ayrıldı ve müzikal iş birlikleri son buldu. Kolera, müzikteki yolculuğuna tek başına devam ederek, kendi tarzını ve sesini daha da geliştirdi.Ancak ünlü şarkıcı son Instagram paylaşımıyla hayranlarını adeta şoke etti. 40 yaşındaki rapçi, paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekerken, kimileri tarafından da tepki çekti. İşte o fotoğraflar...