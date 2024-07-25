11 yıl evli kalmışlar! Bir Baba Hindu’nun Gülistan’ı Zeynep Kankonde’nin eski eşi bakın kim çıktı! Meğer kızının babası...

Sermiyan Midyat, Burak Satıbol, Nicole Faria, Şafak Sezer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Baba Hindu'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Zeynep Kankonde'nin hayatı merak edildi. Filmde Gülistan karakterini canlandıran oyuncunun özellikle kızının babası merak edildi. Ünlü oyuncunun 11 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.