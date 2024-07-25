11 yıl evli kalmışlar! Bir Baba Hindu’nun Gülistan’ı Zeynep Kankonde’nin eski eşi bakın kim çıktı! Meğer kızının babası...

Sermiyan Midyat, Burak Satıbol, Nicole Faria, Şafak Sezer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Baba Hindu'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Zeynep Kankonde'nin hayatı merak edildi. Filmde Gülistan karakterini canlandıran oyuncunun özellikle kızının babası merak edildi. Ünlü oyuncunun 11 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kiraz Mevsimi, Ulan İstanbul, Kayıp, Yeni Gelin gibi yapımlarda rol alan Zeynep Kankonde, Gülistan karakterini canlandırdığı Bir Baba Hindu filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
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EYNEP KANKONDE KİMDİR?
3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Zeynep Kankonde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
Ekol Drama ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Zeynep Kankonde Familya, Tutar mı Tutar, Kiraz Mevsimi, Ulan İstanbul, Kayıp, Merhaba Hayat, 2 Yaka Bir İsmail, Güz Gülleri, Dedemin Fişi, Görümce, Bir Baba Hindu Kırık Kalpler, Arif V 2016 ve Yeni gelin gibi yapımlarda rol aldı.