11 ay evli kalmışlardı! Yeni sevgilisini görenler şoke oldu! "İkizi bile bu kadar benzemez..." Tolga Akış, eski eşi Zeynep Bastık'ın kopyasını buldu!
Sadece bir yıl evli kalan Zeynep Bastık ile Tolga Akış'tan yeni aşk haberleri gelmeye başladı. Tolga Akış, kendi ekibinde çalışan Gizem Kaya ile yakınlık kurmaya başladı. Gizem Kaya'nın Bastık'a olan benzerliği dikkat çekti. Tolga Akış'ın yeni sevgilisini gören takipçileri ise yaşadıkları şoku gizleyemedi. İşte merak edilenler...
05.12.2022 08:28 - Son Güncelleme: 05.12.2022 08:28
Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, gönlünü yeni bir isme kaptırdı. GQ Men Of The Year 2022 ödüllerine katılan Tolga Akış, geceye Zeynep Bastık'a benzerliği ile dikkat çeken Gizem Kaya ile katıldı.
Zeynep Bastık yalnızlığını sürdürürken, Tolga Akış kendi ekibinde yer alan Gizem Kaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia ediliyor.
TOLGA AKIŞ'IN YENİ AŞKI ZEYNEP BASTIK'IN KOPYASI
Gizem Kaya ile Tolga Akış dün akşam birlikte GQ Ödül Töreni'ne katıldı.