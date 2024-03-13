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11 ay evli kalmışlar! Bahar’ın Evren'i Buğra Gülsoy’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tatar Ramazan’ın yıldızıyla...

Kadrosunda Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce iki kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle ilk eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem Tatar Ramazan'ın yıldızıyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buğra Gülsoy'un eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 01:00 Güncelleme 13 Mart 2024, 01:07
11 ay evli kalmışlar! Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tatar Ramazan’ın yıldızıyla... 1

Aşk Yeniden, Kızım, Dünyayla Benim Aramda, 8. Gün, Bahar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un özle hayatı dikkat çekti.

11 ay evli kalmışlar! Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tatar Ramazan’ın yıldızıyla... 2

Daha önce iki kez nikah masasına oturan Gülsoy'un Nilüfer Gürbüz'den Cem adını verdiği bir oğlu oldu.

11 ay evli kalmışlar! Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tatar Ramazan’ın yıldızıyla... 3

Ünlü oyuncunun ilk eşi ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Gülsoy'un kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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