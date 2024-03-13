11 ay evli kalmışlar! Bahar’ın Evren'i Buğra Gülsoy’un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tatar Ramazan’ın yıldızıyla...

Kadrosunda Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce iki kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle ilk eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem Tatar Ramazan'ın yıldızıyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buğra Gülsoy'un eski eşi kimmiş...