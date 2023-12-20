“101 çocuğum var” demişti! Dilek Taşı'nın Aziz Baran’ı Turgay Tanülkü’nün eşi bakın kim çıktı! EDHO’nun Şahin Ağa’sıydı...

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Ünlü oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportaj ise tekrar gündeme geldi. Anne babası cezaevinde yatan çocukları evlat edinen oyuncu Turgay Tanülkü'nün söz konusu röportajında şunları söyledi: "Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim, ona bir evlat veremedim diye. Ama bu güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var"