“101 çocuğum var” demişti! Dilek Taşı'nın Aziz Baran’ı Turgay Tanülkü’nün eşi bakın kim çıktı! EDHO’nun Şahin Ağa’sıydı...

Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş ve Ozan Dolunay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Dilek Taşı dizisine Aziz Baran karakteriyle dahil olan Turgay Tanülkü'nün hayatı merak edildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun özellikle eşi merak edildi. Bir röportajında "Toplam 101 çocuğum var" diyerek dikkatleri üzerine çeken Turgay Tanülkü'nün eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Turgay Tanülkü'nün güzeller güzeli eşi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Turgay Tanülkü, Dilek Taşı'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide Aziz Baran karakterini canlandıracak olan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportaj ise tekrar gündeme geldi. Anne babası cezaevinde yatan çocukları evlat edinen oyuncu Turgay Tanülkü'nün söz konusu röportajında şunları söyledi: "Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim, ona bir evlat veremedim diye. Ama bu güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var"
Turgay Tanülkü evlat edindiği çocukları şöyle anlattı: "1981'de ilk kez bir çocuğun bakımını üstlendim. Şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torunlarım var. Çocuklarımın bir kısmına dostlarım bakıyor. Beş ayrı evde büyüyorlar. Küçük olanlar Uşak'ta köyde yaşıyor.