10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları'nın Nazmiye'si Boncuk Yılmaz’ın eşi de çok tanıdık! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...
Lilya İrem Salman, İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 10'uncu bölümü izleyici ile buluştu. Cuma akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz'ın hayatı ise merak edildi. Oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırıldı. Dizi izleyicileri en çok "Boncuk Yılmaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yılmaz'ın 10 yıldır ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Boncuk Yılmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
31.03.2023 22:39 - Son Güncelleme: 31.03.2023 22:39
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 10'uncu bölümü izleyici ile buluştu. Yeni bölümün yayınlanmasıyla dizide Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz da gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BONCUK YILMAZ KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Boncuk Yılmaz, trenle seyahat ederken Ahmet Uluçay ile tanışmasıyla birlikte, 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle oyunculuğa başladı.
Bu filmdeki başarısıyla beraber, "Kızlar Yurdu", "Sıla" ve "Haneler" gibi yapımlarda bulunan oyuncu, son olarak Ateş Kuşları dizisiyle izleyici karşısına çıktı.