10 yıl evli kalmışlardı! Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı! İki oğlu olan çift boşanmadan önce...

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, yıllardır Türkiye ve Sırbistan arasında mekik dokuyan bir yaşam sürüyor. Oğulları Yaman ve Yavuz ile İstanbul'da yaşayan Jahovic, müzik kariyerini de her iki ülkede de başarıyla sürdürüyor. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulundu. 2018 yılında dünyaevine giren ve bir yıl sonra oğlu Yaman'ı kucağına alan Jahovic, o dönemde yaşadığı zorlu günleri ilk kez anlattı. Doğum sonrası dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşan Jahovic, yaşadığı zorlukların ruh halini de olumsuz etkilediğini açıkladı.