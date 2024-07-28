10 yıl evli kalmışlardı! Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hastalığını ilk kez açıkladı! İki oğlu olan çift boşanmadan önce...

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, yıllardır Türkiye ve Sırbistan arasında mekik dokuyan bir yaşam sürüyor. Oğulları Yaman ve Yavuz ile İstanbul'da yaşayan Jahovic, müzik kariyerini de her iki ülkede de başarıyla sürdürüyor. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulundu. 2018 yılında dünyaevine giren ve bir yıl sonra oğlu Yaman'ı kucağına alan Jahovic, o dönemde yaşadığı zorlu günleri ilk kez anlattı. Doğum sonrası dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşan Jahovic, yaşadığı zorlukların ruh halini de olumsuz etkilediğini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, uzun yıllardır hem Türkiye'de hem Sırbistan'da yaşamını sürdürüyor. İki ülke arasında mekik dokuyan sanatçı, oğulları Yaman ve Yavuz ile birlikte İstanbul'da hayatını devam ettiriyor. Aynı zamanda ailesinin yaşadığı Sırbistan'da da müzik kariyerine aktif olarak devam eden Jahovic, iki ülkede de geniş bir hayran kitlesine sahip.
Emina Jahovic'in oğlunun doğumundan sonra doktorlar orta kulağında bir sorun olduğunu tespit etti. Hatta ünlü yıldız 6 ay boyunca tedavi gördü ve minik bebeğine kısıtlı hareketlerle bakabiliyordu.
Sabah Günaydın yazarı Merve Yurtyapan'ın haberine göre, yaşadığı baş dönmeleri nedeniyle ayağa kalkıp hareket edemeyen Jahovic, o günlere döndü ve yaşadıklarını ilk kez anlattı: