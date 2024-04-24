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10 yıl aynı yastığa baş koydular! Bir Sevdadır’ın İshak Ali’si Sinan Tuzcu’nun eski eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Seray Gözler'in yer aldığı Bir Sevdadır dizisinde İshak Ali karakterini canlandıran Sinan Tuzcu'nun hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tuzcu'nun ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sinan Tuzcu'nun eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 15:45 Güncelleme 24 Nisan 2024, 15:45
10 yıl aynı yastığa baş koydular! Bir Sevdadır’ın İshak Ali’si Sinan Tuzcu’nun eski eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş... 1

Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Seray Gözler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bir Sevdadır dizisinde İshak Ali karakterini canlandıran Sinan Tuzcu'nun hayatı merak edildi.

10 yıl aynı yastığa baş koydular! Bir Sevdadır’ın İshak Ali’si Sinan Tuzcu’nun eski eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş... 2

SİNAN TUZCU KİMDİR?
Sinan Tuzcu, Türk dizi ve sinema oyuncusu, senaristtir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Televizyonda Ihlamurlar Altında dizisi ile tanındı.

10 yıl aynı yastığa baş koydular! Bir Sevdadır’ın İshak Ali’si Sinan Tuzcu’nun eski eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş... 3

Beyza Kapu ile mutlu bir evlilik sürdüren Tuzcu hakkında en çok "Sinan Tuzcu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Tuzcu'nun ilk eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

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