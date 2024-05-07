10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! İkiz annesi Seray Sever sere serpe uzanıp ev hallerini yayınladı! “Aşkın en saf hali”

2018'de evlendiği Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2022 Mayıs ayında ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, ev hallerini takipçileriyle paylaştı. Sere serpe uzanarak en doğal halini yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Aşkın en saf hali" notunu ekledi. İşte o paylaşım...