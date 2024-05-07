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10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! İkiz annesi Seray Sever sere serpe uzanıp ev hallerini yayınladı! “Aşkın en saf hali”

2018'de evlendiği Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2022 Mayıs ayında ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, ev hallerini takipçileriyle paylaştı. Sere serpe uzanarak en doğal halini yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Aşkın en saf hali" notunu ekledi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 11:38 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 11:38
10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! İkiz annesi Seray Sever sere serpe uzanıp ev hallerini yayınladı! “Aşkın en saf hali” 1

Ünlü oyuncu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünül ile dünyaevine girdi.

10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! İkiz annesi Seray Sever sere serpe uzanıp ev hallerini yayınladı! “Aşkın en saf hali” 2

2022 Mayıs ayında ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

10 yaş küçük eşiyle 6 yıl önce evlenmişti! İkiz annesi Seray Sever sere serpe uzanıp ev hallerini yayınladı! “Aşkın en saf hali” 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, ev hallerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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