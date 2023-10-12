1 yıl 9 aya kadar hapis istemi! Cengiz Kurtoğlu ilk kez savunma yaptı önce "Temas yok" dedi sonra kabul etti! Darp davasında sıcak gelişme

2021 yılının kasım ayında Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu'nun, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'ı darp ettiği iddia edilmişti. Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına başlanmış ama duruşmaya gelmeyince zorla getirme kararı çıkarılmıştı.Cengiz Kurtoğlu mahkemede ilk kez ifade verdi. Kurtoğlu yaptığı savunmada, Can'a hakaret ya da fiziksel temasta bulunmadığını söyledi.
Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu'nun, Mustafa Can'a yumruk attığı iddia edilmişti.
Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunması üzerine Cengiz Kurtoğlu hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.
İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Cengiz Kurtoğlu katıldı. Şikayetçi Mustafa Can ise duruşmaya gelmedi. Cengiz Kurtoğlu kimlik tespiti esnasında ses sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi.