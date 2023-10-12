1 yıl 9 aya kadar hapis istemi! Cengiz Kurtoğlu ilk kez savunma yaptı önce "Temas yok" dedi sonra kabul etti! Darp davasında sıcak gelişme

2021 yılının kasım ayında Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu'nun, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'ı darp ettiği iddia edilmişti. Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına başlanmış ama duruşmaya gelmeyince zorla getirme kararı çıkarılmıştı.Cengiz Kurtoğlu mahkemede ilk kez ifade verdi. Kurtoğlu yaptığı savunmada, Can'a hakaret ya da fiziksel temasta bulunmadığını söyledi.