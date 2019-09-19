Semih Kaplanoğlu'nun Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek filmi 'Bağlılık Aslı' filmi vizyona giriyor

Kaplanoğlu, İngiliz psikolog Adam Phillips'in "Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar" sözünü hatırlatarak, "Bu, bebek için en büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var. 'Aslı', 'Bağlılık' adını verdiğim üçlemenin de ilk filmi diye belirtti.