Semih Kaplanoğlu'nun Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek filmi 'Bağlılık Aslı' filmi vizyona giriyor
Türkiye'yi Oscar Ödülleri'nde temsil edecek olan Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi 'Bağlılık Aslı' izleyici ile buluşuyor. Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar Adayı seçilen filmin başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel yer alıyor. 20 Eylül'de vizyona girecek olan filmin Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçti. Peki Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı filminin konusu ne? İşte Bağlılık Aslı filminin fragmanı ve vizyon tarihi.
'BU FİLM İLE ÜLKEME BORCUMU ÖDÜYORUM'
Semih Kaplanoğlu Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filminin evrensel bir hikaye anlattığını belirterek, "Anneyi anne, babayı baba, çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi, bu durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum. O nedenle o filmleri yapmak yolunda çaba gösteriyorum." dedi.
BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN FRAGMANI
Kaplanoğlu, İngiliz psikolog Adam Phillips'in "Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar" sözünü hatırlatarak, "Bu, bebek için en büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var. 'Aslı', 'Bağlılık' adını verdiğim üçlemenin de ilk filmi diye belirtti.
BAĞLILIK ASLI, dünyanın dört bir yanında, tüm modern kentlerde yaşanan evrensel bir konuya değiniyor. Modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları ve bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını yargılamadan, yalnızca şahit olarak izleyiciye sunan film bu konuyu daha önce görülmemiş bir bakış açısıyla perdeye yansıtıyor.