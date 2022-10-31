Kütahya Çavdarhisar’daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nde 2 bin yıl önceye ait erkek başı heykel bulundu

Bu sezon ise köprüye ait daha fazla sayıda blok bulmaya başladık. Enkazın bulunduğu dere tabanından 1,5 metre daha derine inmemize rağmen, halen bloklar bulmaya devam ediyoruz. Köprü büyük ihtimalle bir sel sonucunda çökmüş olmalı. Bu alanın kazısı esnasında karşımıza, geçen seneden beri çeşitli heykel parçaları çıkmaya başlamıştı. Bu sene de yine çeşitli heykel parçaları bulmaya devam ediyoruz" dedi.