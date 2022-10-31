Kütahya Çavdarhisar'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde 2 bin yıl önceye ait erkek başı heykel bulundu
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında 2 bin yıl önceye ait erkek başı heykel ile mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykeline ait parça, gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, kazılarda mitolojik tanrı ve tanrıçalara ait 70 heykel parçasına rastlandığını söyledi.
Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde sürüyor.
Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi tarihi yapılarıyla dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı. DPÜ Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bu yılki kazılarda 3 nolu köprünün enkazında yeni buluntulara rastladıklarını söyledi.
2 AYDA 70 HEYKEL PARÇASI BULUNDU
Kazılarda mitolojik tanrı ve tanrıçalara ait 70 heykel parçasına rastlandığını kaydeden Prof. Dr. Coşkun, "Bulduğumuz heykel parçalarından kimliğini tespit edebildiklerimize baktığımızda, mitolojiye ait birçok tanrı ve tanrıçayla ilişkili olabilecek parçalar görüyoruz.
Bu sezon ise köprüye ait daha fazla sayıda blok bulmaya başladık. Enkazın bulunduğu dere tabanından 1,5 metre daha derine inmemize rağmen, halen bloklar bulmaya devam ediyoruz. Köprü büyük ihtimalle bir sel sonucunda çökmüş olmalı. Bu alanın kazısı esnasında karşımıza, geçen seneden beri çeşitli heykel parçaları çıkmaya başlamıştı. Bu sene de yine çeşitli heykel parçaları bulmaya devam ediyoruz" dedi.