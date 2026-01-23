İstanbul’un göz bebeklerine ziyaretçi akını! 1 milyonu aşkın kişi tarihe tanıklık etti
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile Kız Kulesi, 2025'te toplam 1 milyon 197 bin 385 ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Restorasyon ve koruma çalışmalarıyla birlikte yürütülen etkin alan yönetimi sayesinde iki yapı, kültür turizminin en yoğun ilgi gören noktaları arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: