İstanbul’un göz bebeklerine ziyaretçi akını! 1 milyonu aşkın kişi tarihe tanıklık etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile Kız Kulesi, 2025'te toplam 1 milyon 197 bin 385 ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Restorasyon ve koruma çalışmalarıyla birlikte yürütülen etkin alan yönetimi sayesinde iki yapı, kültür turizminin en yoğun ilgi gören noktaları arasında yer aldı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle Galata Kulesi 951 bin 338, Kız Kulesi ise 246 bin 047 ziyaretçiye ulaştı. Restorasyon ve koruma süreçleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen tarihi yapılar, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması hedefi doğrultusunda hem kent yaşamına hem de turizme güçlü katkı sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarında elde edilen ziyaretçi rakamlarına ilişkin, "Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ne olan ilgi, yürüttüğümüz koruma, restorasyon ve yönetim anlayışının somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Kültürel mirasımızı korurken, bu değerleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL'UN SİMGELERİ ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

Galata Kulesi'nde 1 Kasım 2023 tarihinde başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında ilk olarak kulenin 8. katı ziyarete kapatıldı. Süreç içerisinde,63 metre yüksekliğe sahip ve 270 kilogram ağırlığındaki bakır alem restore edilerek dört parça halinde söküldü ve çalışmaların ardından yeniden yerine monte edildi. Devam eden restorasyon sürecinde, yapının beden duvarları ve zemininde jeoradar taramaları yapıldı.

Tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları çerçevesinde geçici olarak ziyarete kapatılarak kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Bu süreçte674 yıllık Galata Kulesi iskeleyle çevrilerek koruma altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılan, dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi, 2025 yılı verilerine göre yıl boyunca 951 bin 338 ziyaretçi ağırladı. Bu rakamla Galata Kulesi, geçen yılın en çok ziyaret edilen beşinci müzesi oldu. Tarihi dokusu, mimarisi ve sunduğu panoramik manzarayla yapı, İstanbul silüetinin vazgeçilmez unsurlarından biri olmayı sürdürdü.

İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGESİ KIZ KULESİ 2025'TE DE ÖNE ÇIKTI

İstanbul Boğazı'nın ortasında yer alan Kız Kulesi, II. Mahmud dönemindeki mimari kimliğine yeniden kavuşturulması amacıyla 2021 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 80 yıldır kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçmeyen yapıda, bu çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen ve özgün mimariyle uyumlu olmayan müdahaleler aşamalı ve kontrollü biçimde kaldırıldı.İncelemeler sırasında, önceki onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ile kimyasal maddelerin yapıya zarar verdiği; taşıyıcı kolon ve kirişlerin birbirine bağlı olmadığı tespit edildi.

Restorasyon çalışmalarında, bugüne ulaşan kaynaklar arasında en fazla bilgi ve belgenin bulunduğu 18. yüzyıl sonu verileri esas alındı. Bu doğrultuda, kule ve kale bölümünde yer alan özgün olmayan çatı ekleri kaldırılarak yapı, tarihsel dokusuna uygun hale getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından Kız Kulesi, 2025 yılında 246 bin 047 ziyaretçi ağırlayarak İstanbul'un en çok ilgi gören simge yapılarından biri olmayı sürdürdü.

(Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı)