İstanbul’un göz bebeklerine ziyaretçi akını! 1 milyonu aşkın kişi tarihe tanıklık etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılan, dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi, 2025 yılı verilerine göre yıl boyunca 951 bin 338 ziyaretçi ağırladı. Bu rakamla Galata Kulesi, geçen yılın en çok ziyaret edilen beşinci müzesi oldu. Tarihi dokusu, mimarisi ve sunduğu panoramik manzarayla yapı, İstanbul silüetinin vazgeçilmez unsurlarından biri olmayı sürdürdü.