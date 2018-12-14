İlk Türk Netflix dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) IMDB puanı belli oldu (The Protector oyuncuları kimler?)
Online yayın platformu Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) 1.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Olumlu yorumlar alan Hakan:Muhafız'ın yayınlanan bölümleriyle beraber IMDB puanı belli oldu. Hakan:Muhafız, Dünyadaki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'ye yükse bir puanla giriş yaptı. Peki Hakan:Muhafız oyuncuları kimler? Hakan:Muhafız IMDB puanı kaç?
14 Aralık 2018 Cuma, 17:46:11 Güncelleme: 17:50:33
The Protector'un ilk sezonunda 10 bölüm yer alıyor. Netflix'in ilk Türk dizisi, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'ye 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yaptı. The Protector'un bu puanı sürdürüp sürdüremeyeceği ise merak ediliyor.
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