İlk Türk Netflix dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) IMDB puanı belli oldu (The Protector oyuncuları kimler?)

The Protector'un ilk sezonunda 10 bölüm yer alıyor. Netflix'in ilk Türk dizisi, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'ye 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yaptı. The Protector'un bu puanı sürdürüp sürdüremeyeceği ise merak ediliyor.