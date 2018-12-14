İlk Türk Netflix dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) IMDB puanı belli oldu (The Protector oyuncuları kimler?)

Online yayın platformu Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) 1.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Olumlu yorumlar alan Hakan:Muhafız'ın yayınlanan bölümleriyle beraber IMDB puanı belli oldu. Hakan:Muhafız, Dünyadaki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'ye yükse bir puanla giriş yaptı. Peki Hakan:Muhafız oyuncuları kimler? Hakan:Muhafız IMDB puanı kaç?

14 Aralık 2018 Cuma, 17:46:11 Güncelleme: 17:50:33
İlk Türk Netflix dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) IMDB puanı belli oldu (The Protector oyuncuları kimler?)

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Hakan: Muhafız (The Protector) izleyiciyle buluştu. Hakan:Muhafız'ın yayınlanması ile birlikte IMDB puanı da belli oldu.

İlk Türk Netflix dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) IMDB puanı belli oldu (The Protector oyuncuları kimler?)

The Protector'un ilk sezonunda 10 bölüm yer alıyor. Netflix'in ilk Türk dizisi, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'ye 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yaptı. The Protector'un bu puanı sürdürüp sürdüremeyeceği ise merak ediliyor.

İlk Türk Netflix dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) IMDB puanı belli oldu (The Protector oyuncuları kimler?)

Peki Hakan: Muhafız dizisinin oyuncuları kimler?

Çağatay Ulusoy - Hakan

İlk Türk Netflix dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) IMDB puanı belli oldu (The Protector oyuncuları kimler?)

Ayça Ayşin Turan - Leyla

Leyla, Hakan'ın aşkı olarak karşımıza çıkıyor.

İlk Türk Netflix dizisi The Protector (Hakan:Muhafız) IMDB puanı belli oldu (The Protector oyuncuları kimler?)

Hazar Ergüçlü - Zeynep

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Zeynep karakteri, Hakan'ın arkadaşı olarak karşımıza çıkıyor.

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