Bu hafta vizyona giren filmler (21 Aralık)
21 Aralık haftasında yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Komediden drama kadar birçok filmin vizyona gireceği 21 Aralık haftasında ödüllü filmler görücüye çıkacak. Cold War (Soğuk Savaş), Bumblebee ve Aşkın Algoritması dikkat çeken yapımlar. Peki haftasonu ne yapsam diyenler için 21 aralık haftasında hangi filmler vizyona girecek? İşte Bu hafta vizyona giren filmler.
21 Aralık 2018 Cuma, 11:21:41 Güncelleme: 11:39:08
SOĞUK SAVAŞ
Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin bu yıl Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödülüyle döndüğü filmi "Soğuk Savaş"; 1950'lerin kıta Avrupası'ndaki tekinsiz Soğuk Savaş atmosferinde, çok farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip olsalar da tutkulu bir aşk yaşayan bir çiftin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
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