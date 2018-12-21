Bu hafta vizyona giren filmler (21 Aralık)

21 Aralık haftasında yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Komediden drama kadar birçok filmin vizyona gireceği 21 Aralık haftasında ödüllü filmler görücüye çıkacak. Cold War (Soğuk Savaş), Bumblebee ve Aşkın Algoritması dikkat çeken yapımlar. Peki haftasonu ne yapsam diyenler için 21 aralık haftasında hangi filmler vizyona girecek? İşte Bu hafta vizyona giren filmler.

21 Aralık 2018 Cuma, 11:21:41 Güncelleme: 11:39:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





