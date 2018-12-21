Bu hafta vizyona giren filmler (21 Aralık)

21 Aralık haftasında yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Komediden drama kadar birçok filmin vizyona gireceği 21 Aralık haftasında ödüllü filmler görücüye çıkacak. Cold War (Soğuk Savaş), Bumblebee ve Aşkın Algoritması dikkat çeken yapımlar. Peki haftasonu ne yapsam diyenler için 21 aralık haftasında hangi filmler vizyona girecek? İşte Bu hafta vizyona giren filmler.

21 Aralık 2018 Cuma, 11:21:41 Güncelleme: 11:39:08
Bu hafta vizyona giren filmler (21 Aralık)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girdi. Soğuk Savaş ve Bumblebee bu haftanın öne çıkanları olarak göze çarpıyor.

Bu hafta vizyona giren filmler (21 Aralık)

SOĞUK SAVAŞ

Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin bu yıl Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödülüyle döndüğü filmi "Soğuk Savaş"; 1950'lerin kıta Avrupası'ndaki tekinsiz Soğuk Savaş atmosferinde, çok farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip olsalar da tutkulu bir aşk yaşayan bir çiftin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Bu hafta vizyona giren filmler (21 Aralık)

Pawel Pawlikowski, Cold War ile Cannes'dan En İyi Yönetmen ödülüyle döndü.

Bu hafta vizyona giren filmler (21 Aralık)

BUMBLEBEE

Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan "Bumblebee"; 1987 yılında kaçak durumundaki Bumblebee ile onu bir hurdalıkta bulan Charlie'nin hikayesini ele alıyor.

Bu hafta vizyona giren filmler (21 Aralık)

Hailee Steinfeld'in başrolünde yer aldığı filmi Travis Knight yönetiyor.

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