Başkan Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı! İşte Göbeklitepe hakkında bilinmesi gerekenler

EN ESKİ YAPITTAN 7500 YIL DAHA ESKİYE AİT

Göbeklitepe bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eskiye ait. Göbeklitepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak ise Malta'da bulunmakta ve 5000 yaşında. Ayrıca Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha yaşlı.