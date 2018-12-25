Başkan Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı! İşte Göbeklitepe hakkında bilinmesi gerekenler

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı. Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe, arkeoloji tarihinin en büyük keşiflerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Peki, Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin önemi nedir? İşte konuya dair en çok merak edilenler...

25 Aralık 2018 Salı, 14:21:49 Güncelleme: 14:40:16
Başkan Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı! İşte Göbeklitepe hakkında bilinmesi gerekenler

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Kültür sanat konusuna da değinen Erdoğan, 2019 yılının Göbeklitepe yılı olduğunu açıkladı. Derlediğimiz haberimizde Göbeklitepe hakkında merak edilenlere değindik. Peki, Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin önemi nedir?

Başkan Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı! İşte Göbeklitepe hakkında bilinmesi gerekenler

GÖBEKLİTEPE NEREDE? İŞTE COĞRAFİ KONUMU

Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer almaktadır.

Başkan Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı! İşte Göbeklitepe hakkında bilinmesi gerekenler

GÖBEKLİTEPE, TARİHİN BİLİNEN İLK VE EN BÜYÜK TAPINAĞI

Neolitik döneme ait Göbeklitepe, ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli. Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkartılmıştır.

Başkan Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı! İşte Göbeklitepe hakkında bilinmesi gerekenler

EN ESKİ YAPITTAN 7500 YIL DAHA ESKİYE AİT

Göbeklitepe bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eskiye ait. Göbeklitepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak ise Malta'da bulunmakta ve 5000 yaşında. Ayrıca Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden ise 7500 yıl daha yaşlı.

Başkan Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini açıkladı! İşte Göbeklitepe hakkında bilinmesi gerekenler

KAYALARIN BİÇİMLENDİRİLMESİ VE TAPINAĞIN İNŞASI

Göbeklitepe'nin inşa edildiği dönemde insanoğlu bitki toplayan ve hayvanları avlayan küçük gruplar halinde sürekliliğini sağlıyordu. Kayalık bölgelerden, büyük sütunların ve ağır taşların el arabaları ve yük hayvanları olmadan 2 kilometre taşınarak Göbeklitepe'ye getirilmesi için muhtemelen tarihte insanların ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde bir arada olması gerekmişti

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