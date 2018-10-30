48 yıldır Müslüm Gürses'ten vazgeçmediler

70 yaşındaki İsmet Üngör ile 50 yaşındaki oğlu Celal Üngör yıllardır ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in kasetlerini biriktiriyorlar.

30 Ekim 2018 Salı, 13:49:25 Güncelleme: 14:09:58
48 yıldır Müslüm Gürses'ten vazgeçmediler
  • 1
  • 9
48 yıldır Müslüm Gürsesten vazgeçmediler

Pulur Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası emekli İsmet Üngör ile oğlu 2 çocuk babası Celal Üngör, Müslüm Gürses'e olan hayranlıklarını kaset koleksiyonuna çevirdi.

48 yıldır Müslüm Gürses'ten vazgeçmediler
  • 2
  • 9
48 yıldır Müslüm Gürsesten vazgeçmediler

1968 yılında Müslüm Gürses'in plaklarıyla tanışan baba İsmet Üngör, zaman içinde hayran olduğu sanatçının kasetlerini biriktirmeye başladı. 13 yaşında Müslüm Gürses hayranlığı başlayan oğlu Celal Üngör ise yıllarca kaset biriktirdi.

48 yıldır Müslüm Gürses'ten vazgeçmediler
  • 3
  • 9
48 yıldır Müslüm Gürsesten vazgeçmediler

Müslüm Gürses hayranlığının gençlik yıllarında başladığını, her kasetinden 2'şer, 3'er tane aldıklarını belirten İsmet Üngör, "Müslüm Gürses'in ilk çıktığı dönemlerden bu zamanlara kadar geldik. Müslüm Gürses'e yatırım yapmış gibi olduk. Bu zamana kadar bende 90 kaset kaydı vardı. Ayrıca 200 tane de kaseti vardı. Çocuklarımızla paylaştık. Müslüm Gürses'in kasetlerini hepimiz alıyorduk. Şimdi evlenip ayrılınca herkes kendi koleksiyonunu yaptı. Evleri ayırsak bile Müslüm Gürses'ten onlar da ben de ayrılmadık. Kendi kuşağımda olduğu için Müslüm Gürses'i büyük hayranlıkla izliyordum ve dinliyordum. Kasetleri görenler bana, 'Müslümcü' diyorlar.

48 yıldır Müslüm Gürses'ten vazgeçmediler
  • 4
  • 9
48 yıldır Müslüm Gürsesten vazgeçmediler

Müslüm'ün şarkıları bana dokunuyor. Müslüm Gürses vefat ettikten sonra okuduğu şarkıların değerinin daha arttığını görüyoruz. İnternette Müslüm Gürses'in eserleri iki üç kat değerlendi. Filmini de izleyeceğim. Böyle bir koleksiyon yaptım. Eskiden de isteyenlere kopya kasetle çekip verirdim. Şimdi de isteyene kopyasını veriyorum" dedi.

48 yıldır Müslüm Gürses'ten vazgeçmediler
  • 5
  • 9
48 yıldır Müslüm Gürsesten vazgeçmediler

''Ona paha biçilemez''

DİĞER GALERİLER