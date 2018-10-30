48 yıldır Müslüm Gürsesten vazgeçmediler

48 yıldır Müslüm Gürses'ten vazgeçmediler
70 yaşındaki İsmet Üngör ile 50 yaşındaki oğlu Celal Üngör yıllardır ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in kasetlerini biriktiriyorlar.
Müslüm Gürses hayranlığının gençlik yıllarında başladığını, her kasetinden 2'şer, 3'er tane aldıklarını belirten İsmet Üngör, "Müslüm Gürses'in ilk çıktığı dönemlerden bu zamanlara kadar geldik. Müslüm Gürses'e yatırım yapmış gibi olduk. Bu zamana kadar bende 90 kaset kaydı vardı. Ayrıca 200 tane de kaseti vardı. Çocuklarımızla paylaştık. Müslüm Gürses'in kasetlerini hepimiz alıyorduk. Şimdi evlenip ayrılınca herkes kendi koleksiyonunu yaptı. Evleri ayırsak bile Müslüm Gürses'ten onlar da ben de ayrılmadık. Kendi kuşağımda olduğu için Müslüm Gürses'i büyük hayranlıkla izliyordum ve dinliyordum. Kasetleri görenler bana, 'Müslümcü' diyorlar.
Müslüm'ün şarkıları bana dokunuyor. Müslüm Gürses vefat ettikten sonra okuduğu şarkıların değerinin daha arttığını görüyoruz. İnternette Müslüm Gürses'in eserleri iki üç kat değerlendi. Filmini de izleyeceğim. Böyle bir koleksiyon yaptım. Eskiden de isteyenlere kopya kasetle çekip verirdim. Şimdi de isteyene kopyasını veriyorum" dedi.