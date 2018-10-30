48 yıldır Müslüm Gürsesten vazgeçmediler

Müslüm Gürses hayranlığının gençlik yıllarında başladığını, her kasetinden 2'şer, 3'er tane aldıklarını belirten İsmet Üngör, "Müslüm Gürses'in ilk çıktığı dönemlerden bu zamanlara kadar geldik. Müslüm Gürses'e yatırım yapmış gibi olduk. Bu zamana kadar bende 90 kaset kaydı vardı. Ayrıca 200 tane de kaseti vardı. Çocuklarımızla paylaştık. Müslüm Gürses'in kasetlerini hepimiz alıyorduk. Şimdi evlenip ayrılınca herkes kendi koleksiyonunu yaptı. Evleri ayırsak bile Müslüm Gürses'ten onlar da ben de ayrılmadık. Kendi kuşağımda olduğu için Müslüm Gürses'i büyük hayranlıkla izliyordum ve dinliyordum. Kasetleri görenler bana, 'Müslümcü' diyorlar.