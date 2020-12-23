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Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşılıyor! 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 13 metre kaldı. Baraj inşaatı kapsamında ise yer altında dev elektrik santral tribünlerinin montajında sona gelindi. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

23.12.2020 10:40 - Son Güncelleme: 23.12.2020 10:40
Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşılıyor! 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

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Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşılıyor! 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşılıyor! 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek

Barajda şu ana kadar ise 3,85 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 13 metre kaldı.

Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşılıyor! 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek

DEV İŞ MAKİNELERİ VİNÇLE HAVADAN TAŞINIYOR
Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşılıyor! 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek

Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

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