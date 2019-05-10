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YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.

10.05.2019 19:17 - Son Güncelleme: 10.05.2019 19:17
YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 23 Haziran 2019'da yapılacak yenileme seçimiyle ilgili usullerin belirlendiği kararı tamamlandı.

YSK'nin kararında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptal edildiğinden 23 Haziran 2019'da yapılması gereken seçimin, bu seçimin tekrarı ve devamı niteliğinde bulunduğunun kabulü ile sandık kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması ve oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği kaydedildi.

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için tespit edilmiş seçim süreci içinde, bu seçimler için yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve işlemlerinin tümünün tekrarlanmasına gerek bulunmadığı vurgulanan kararda, İstanbul İl Seçim Kurulunca, seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım sürelerin kısaltılabileceği ifade edildi.

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

YSK'nin kararına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde uygulanacak esaslar şöyle:

- Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek bulunmayacak.

- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçime katılmış siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

- Bu seçim için oy verme günü 23 Haziran 2019 Pazar günü olacak.

- Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak, ancak, ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

- 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak katılanlar bu seçime de katılabilecek, yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek.

- Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

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