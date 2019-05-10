YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi
Yüksek Seçim Kurulu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılan siyasi partilere verilecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 23 Haziran 2019'da yapılacak yenileme seçimiyle ilgili usullerin belirlendiği kararı tamamlandı.
YSK'nin kararında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptal edildiğinden 23 Haziran 2019'da yapılması gereken seçimin, bu seçimin tekrarı ve devamı niteliğinde bulunduğunun kabulü ile sandık kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması ve oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği kaydedildi.
31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için tespit edilmiş seçim süreci içinde, bu seçimler için yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve işlemlerinin tümünün tekrarlanmasına gerek bulunmadığı vurgulanan kararda, İstanbul İl Seçim Kurulunca, seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım sürelerin kısaltılabileceği ifade edildi.