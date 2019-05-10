YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 23 Haziran 2019'da yapılacak yenileme seçimiyle ilgili usullerin belirlendiği kararı tamamlandı.

YSK'nin kararında, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptal edildiğinden 23 Haziran 2019'da yapılması gereken seçimin, bu seçimin tekrarı ve devamı niteliğinde bulunduğunun kabulü ile sandık kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması ve oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği kaydedildi.