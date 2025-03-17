Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Türkiye'de işsizlikle mücadele eden vatandaşlar için devlet, yılda 6.630 TL'ye kadar nakit destek sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen bu program, sosyal yardım alan hanelerdeki 18-55 yaş arası işsizlere, iş görüşmelerine katılım başına 2.210 TL ödeme imkanı tanıyor. Üstelik işe girmek zorunlu değil!

Peki, bu destekten kimler yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte tüm detaylar ve işsizlikle mücadelede devletin elini uzattığı bu fırsatı kaçırmak istemeyeceğiniz pratik bilgiler…

Destek Programının Detayları Kimler Yararlanabilir? Aile Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardım alan hanelerde yaşayanlar. 18-55 yaş aralığında ve çalışmaya engel durumu olmayanlar. İŞKUR'a kayıtlı olmayan veya aktif iş arayışında bulunanlar.

Ödeme Tutarı ve Sınır: Her iş görüşmesi için 2.210 TL nakit destek. Yılda en fazla 3 görüşme ile 6.630 TL'ye kadar ödeme.