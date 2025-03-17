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Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Türkiye'de işsizlikle mücadele eden vatandaşlara yönelik devlet, yılda 6.630 TL'ye varan nakit destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında, sosyal yardım alan hanelerdeki 18-55 yaş arası işsizler, iş görüşmelerine katılım başına 2.210 TL ödeme alıyor. İşte bu desteğin koşulları, başvuru süreci ve "Nasıl yararlanırım?" sorusunun tüm cevapları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 16:08
Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Türkiye'de işsizlikle mücadele eden vatandaşlar için devlet, yılda 6.630 TL'ye kadar nakit destek sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen bu program, sosyal yardım alan hanelerdeki 18-55 yaş arası işsizlere, iş görüşmelerine katılım başına 2.210 TL ödeme imkanı tanıyor. Üstelik işe girmek zorunlu değil!

Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Peki, bu destekten kimler yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte tüm detaylar ve işsizlikle mücadelede devletin elini uzattığı bu fırsatı kaçırmak istemeyeceğiniz pratik bilgiler…

Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Destek Programının Detayları

Kimler Yararlanabilir?

Aile Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardım alan hanelerde yaşayanlar.

18-55 yaş aralığında ve çalışmaya engel durumu olmayanlar.

İŞKUR'a kayıtlı olmayan veya aktif iş arayışında bulunanlar.

Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Ödeme Tutarı ve Sınır:

Her iş görüşmesi için 2.210 TL nakit destek.

Yılda en fazla 3 görüşme ile 6.630 TL'ye kadar ödeme.

Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Süreç Nasıl İşliyor?

Aile Bakanlığı, uygun adayları İŞKUR'a yönlendiriyor.

İŞKUR, adaylara iş görüşmesi randevuları veriyor.

Görüşmeye katılanlar, 15 gün içinde ödemeyi alıyor.

Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Başvuru Adımları

1. Kayıt Sosyal yardım alan hanelerdeyseniz, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurun.
2. İŞKUR Yönlendirmesi Aile Bakanlığı, uygun adayları otomatik olarak İŞKUR'a bildirir.
Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

3. İş Görüşmesi İŞKUR'un belirlediği işlere en az 3 kez görüşmeye katılın.

4. Ödeme Görüşme sonrası ödeme, PTT üzerinden hesabınıza yatırılır.

Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

❗ İşe girmek zorunda değilsiniz! Sadece görüşmelere katılım ödeme için yeterli.

❗ Yıllık 3 görüşme sınırını aşmayın; fazlası ödeme almaz.

❗ Ödemeler vergiden muaf değil; beyan gerektirebilir.

Yılda 3 kez 2.210 TL destek veriliyor! Bakanlık ve İŞKUR ortak yardımı duyurdu

Detaylı bilgi için: Aile Bakanlığı İletişim | İŞKUR Başvuru Rehberi

https://www.aile.gov.tr/media/153033/aa-istihdam.pdf

https://www.aile.gov.tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/istihdam-yardimlari/

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Bakanlığın resmi web sitesinden alınmıştır