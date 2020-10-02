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Yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adım: Hisar sistemine 'saha' güncellemesi
Yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adım: Hisar sistemine 'saha' güncellemesi
Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin hava savunma araçlarından Hisar'ın menzil ve kabiliyetlerinde önemli değişiklikler yapılacak. Bu durumun 'sahadan gelen bilgilerle' geliştiğini anlatan uzmanlar, hava savunma şemsiyesinde yeni sistemlere çalışıldığını vurguladı.
02.10.2020 16:16
- Son Güncelleme: 02.10.2020 16:44
TRT'nin haberine göre; yerli ve milli savunma sanayii adımlarının en önemli hamlelerinden birini 'hava savunma sistemleri' üzerinden geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, üretilecek sistemlerin 'en üst seviyeye' ulaşabilmesi için son derece yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ülkemizin 'göz bebeği' konumundaki hava savunma sistemi olan Hisar A ve Hisar O'da özellikle Suriye ve Libya sahalarından gelen bildirimlerin ardından çok önemli güncellemeler yapılacağı öğrenildi.
MENZİL VE İRTİFADA AZAMİ DEĞERLERE ULAŞILACAK
Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O projelerinde gelen son durumu değerlendirdi.
İki projenin de ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütüldüğünü hatırlatan Şahin, proje kapsamında geliştirilen füzelerin ise Roketsan tarafından üretildiği bilgisini paylaştı.
"HİSAR-A için 15 kilometre, HİSAR-O için ise 25 kilometre angajman menzili olduğu biliniyor" diyen Anıl Şahin, her iki sistemde de neden güncelleme ihtiyacı hissedildiğini şu sözlerle açıkladı: