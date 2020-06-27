"Yerli Köstebek" açtı, Ergene Nehri'ni kurtaracak derin deniz deşarj tünelinde ışık göründü!
Son dakika haberi... Ergene Nehri'nin su kalitesini ve rengini doğal haline dönüştürecek ve Trakya'nın çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında inşa edilen Marmara Derin Deniz Deşarjı Tüneli'nde ışık göründü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştirak ettiği programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli projede bugüne kadar 6,5 milyar lira yatırım yapıldığını, 400 kilometre dere yatağının temizlendiğini belirterek projenin tamamlanması ile Trakya'nın çehresinin değişeceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli düzenlenen törende yaptığı konuşmada büyük ve kapsamlı projeler sayesinde Türkiye'nin kalkınmada dünyada sınıf atlarken, çevrenin korunmasında da büyük başarılara imza attığına vurgu yaparak "Ergene havzasında 1980'li yılların başında plansız başlayan sanayileşmeyle endüstriyel atıklar ve yeraltı sularının bilinçsiz kullanımına bağlı olarak, bu bölgede, kirlilik giderek arttı.
"400 KİLOMETRE DERE YATAĞI TEMİZLENDİ"
Çalışmalar kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 400 kilometre dere yatağının temizlendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, 12 belediyenin atık su arıtma tesisi inşa edildi ve havzadaki tüm tesislerde atık su deşarj kriterlerinde kısıtlamaya gidildi. Yine Meriç Nehri üzerinde Taşkın Erken Uyarı Sistemi kuruldu. İnşallah, bu yatırım programında yer alan ve 14'ünün inşaatı biten 25 adet sulama tesisinin tamamlanması ile de 1 milyon 300 bin dekar arazi temiz suya kavuşacak" diye konuştu.
Diğer yandan 8 adet depolama projesiyle de, yıllık 448 milyon metreküp içme-kullanma ve endüstri suyu temin edileceğini belirten Pakdemirli, "Ergene Havzasındaki 10 adet Organize Sanayi Bölgemiz için 5 adet atık su arıtma tesisinden üçü tamamlandı, kalan 2 tesisi de inşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağız" açıklamasında bulundu.
"ERGENE NEHRİ'NİN SU KALİTESİ VE RENGİ DOĞAL HALİNE DÖNECEK VE TRAKYA'NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK"
Sanayi kaynaklı atık suları Ergene nehrine değil, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi ile 4,5 kilometre açıktan Marmara Denizine alttan verileceğini söyleyen Bakan Pakdemirli "Derin Deniz Deşarjı 10 kilometre uzunluğunda iki tünel vasıtasıyla yapılacak. İlk bileşen olan doğu hattında yüzde 99'luk gerçekleşme sağlandı.