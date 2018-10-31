Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı | İşte isim isim o liste

Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcı adayları adayları arasından bin 958 kişinin görev yeri değişirken, idari yargı hakim adayı 126 kişinin de çeşitli yerlere ataması gerçekleştirildi.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 05:21:53 Güncelleme: 22:17:40
Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
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