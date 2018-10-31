Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste

Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcı adayları adayları arasından bin 958 kişinin görev yeri değişirken, idari yargı hakim adayı 126 kişinin de çeşitli yerlere ataması gerçekleştirildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 05:21:53 Güncelleme: 22:17:40
Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
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Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı | İşte isim isim o liste

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
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Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı | İşte isim isim o liste

Buna göre, bin 958 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 126 idari yargı adayı, 16 Ekim'de yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK tarafından atandı.

Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
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Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı | İşte isim isim o liste

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
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Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı | İşte isim isim o liste

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Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı | İşte isim isim o liste
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Yeni HSK Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı | İşte isim isim o liste
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