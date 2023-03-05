Yeni aydan etkilenecek en şanslı burçlar açıklandı! Para ve talih bu burçlara vuracak! 2023 9 burca ilaç gibi gelecek!

21 Mart Salı günü gerçekleşecek yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilkidir. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir. Ay, bu aşamada görünmezdir. Astronomik olmayan bağlamlarda yeni ay, Güneş ile kavuşumunun ardından Ay'ın görünür olan ilk hilalini ifade eder. Ay tam olarak Güneş ile Dünya arasındayken aydınlık yüzü Dünya'dan hiç görünmez. Peki Yeni aydan etkilenecek burçlar hangileri? Gelin birlikte bakalım...