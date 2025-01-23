Yağışlı hava Türkiye’yi saracak: Meteoroloji bölge bölge haritada işaretledi! Kar, don, çığ...

EGE

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kütahya, Afyon ve Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Özel Uyarı: Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava Durumu Tahminleri:

Afyonkarahisar: 9°C, çok bulutlu, yağmurlu; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.

Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

İzmir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Muğla: 12°C, parçalı ve çok bulutlu