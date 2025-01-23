Yağışlı hava Türkiye’yi saracak: Meteoroloji bölge bölge haritada işaretledi! Kar, don, çığ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in büyük bir kısmı (Rize ve Artvin kıyıları hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor. Yağışların türü, bölgelere göre yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve kar şeklinde değişiklik gösterecek. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
HAVA SICAKLIĞI
Doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği tahmin edilmiyor.
RÜZGAR
Genel olarak güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
UYARILAR
1. Buzlanma ve Don Olayı:
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Bu durum, özellikle ulaşımda olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyuruldu.
2. Çığ Tehlikesi:
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır. Bu alanlarda yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Güney ve doğu kesimlerde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Özel Uyarı: Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Hava Durumu Tahminleri:
EGE
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kütahya, Afyon ve Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Özel Uyarı: Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Hava Durumu Tahminleri:
Afyonkarahisar: 9°C, çok bulutlu, yağmurlu; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.
Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yağmurlu.
İzmir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Muğla: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Genel Durum: Çok bulutlu. Batı Akdeniz ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Özel Uyarı: İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
Hava Durumu Tahminleri:
Adana: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Antalya: 16°C, çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı.
Hatay: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Mersin: 17°C, parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
Genel Durum: Çok bulutlu ve bölge genelinde aralıklı yağışlı. Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Özel Uyarı: Buzlanma, don, pus ve sis yaygın görülebilir.
Hava Durumu Tahminleri:
Ankara: 7°C, çok bulutlu; yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmurlu.
Çankırı: 7°C, parçalı ve çok bulutlu; yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı.
Eskişehir: 10°C, çok bulutlu; yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmurlu.
Konya: 10°C, çok bulutlu; öğle saatlerinde yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmurlu.
KARADENİZ
Batı Karadeniz: Çok bulutlu. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz: Kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Özel Uyarı: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi mevcut.
Hava Durumu Tahminleri:
Amasya: 6°C, çok bulutlu; karla karışık yağmur, yükseklerde kar.
Samsun: 11°C, çok bulutlu; yağmurlu.
Trabzon: 12°C, çok bulutlu; gece yağmurlu.
Artvin: 9°C, parçalı ve çok bulutlu; gece iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar.
DOĞU ANADOLU
Genel Durum: Bölgenin batısı ile zamanla tamamında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Özel Uyarı: Bölge genelinde buzlanma, don, pus, sis ve çığ tehlikesi görülebilir.
Hava Durumu Tahminleri:
Erzurum: 0°C, parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra kar yağışlı.
Kars: -1°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam kar yağışlı.
Malatya: 1°C, çok bulutlu; karla karışık yağmur ve kar.
Van: 4°C, parçalı ve çok bulutlu; akşam kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Özel Uyarı: Kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Hava Durumu Tahminleri:
Diyarbakır: 9°C, parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur.
Gaziantep: 3°C, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur.
Siirt: 9°C, par��alı ve çok bulutlu; öğleden sonra yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur.
Şanlıurfa: 6°C, çok bulutlu; yağmurlu.
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
Akdeniz: Fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Doğu Karadeniz: Açıklarında fırtına olasılığı mevcut.