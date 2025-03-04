Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Megakent İstanbul'da baraj doluluk oranları araştırılıyor. Kış yağışlarının etkisiyle su seviyelerinde artış yaşanırken, İSKİ güncel verileri paylaştı. Peki, 4 Mart 2025 Salı günü İstanbul barajlarında son durum ne? İşte güncel doluluk oranları hakkında detaylar…
YAĞIŞLAR BARAJLARI ETKİLEDİ
İstanbul'da son dönemde etkili olan yoğun kar yağışı ve sağanak, barajlardaki su seviyesini yükseltti.
Dün yüzde 76,21 olarak kaydedilen doluluk oranı, 4 Mart itibarıyla yüzde 76,65'e ulaştı.
4 Mart 2025 Salı | İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %83,72
Darlık: %72
Elmalı: %94,04
Terkos: %78,6
Alibey: %64,04
Büyükçekmece: %73,08
Sazlıdere: %56,37
Istrancalar: %94,61
Kazandere: %82,8
Pabuçdere: %81,72
Barajlarımızın son 14 gün içindeki doluluk oranları yukarıdaki gibidir.
Görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.