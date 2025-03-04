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Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Megakent İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul barajlarındaki su seviyeleri kış yağışlarının etkisiyle artış göstererek yeni seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, güncel oranları derledik. İşte 4 Mart 2025 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranları tablosunda son durum.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:09
Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Megakent İstanbul'da baraj doluluk oranları araştırılıyor. Kış yağışlarının etkisiyle su seviyelerinde artış yaşanırken, İSKİ güncel verileri paylaştı. Peki, 4 Mart 2025 Salı günü İstanbul barajlarında son durum ne? İşte güncel doluluk oranları hakkında detaylar…

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

YAĞIŞLAR BARAJLARI ETKİLEDİ

İstanbul'da son dönemde etkili olan yoğun kar yağışı ve sağanak, barajlardaki su seviyesini yükseltti.

Dün yüzde 76,21 olarak kaydedilen doluluk oranı, 4 Mart itibarıyla yüzde 76,65'e ulaştı.

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

4 Mart 2025 Salı | İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %83,72

Darlık: %72

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Elmalı: %94,04

Terkos: %78,6

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Alibey: %64,04

Büyükçekmece: %73,08

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Sazlıdere: %56,37

Istrancalar: %94,61

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Kazandere: %82,8

Pabuçdere: %81,72

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Barajlarımızın son 14 gün içindeki doluluk oranları yukarıdaki gibidir.

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

ÖNCEKİ GÜNLERİN BARAJ DOLULUK ORANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yağışlar barajlara yaradı! İstanbul barajları ne kadar dolu? 4 Mart 2025 İSKİ baraj doluluk oranları

Görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.