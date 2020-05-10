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Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! "Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?"
Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! "Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?"
İstanbul'da koronavirüs döneminde vatandaşa gelen doğalgaz faturaları isyan ettirdi. CHP yönetimindeki İBB'ye faturalar konusunda büyük tepki gösteren vatandaş "Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?" gibi söylemlerde bulundu.
10.05.2020 11:26
- Son Güncelleme: 10.05.2020 11:26
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.
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Vatandaşlar; İGDAŞ'ın yüksek yüksek orandaki kestiği faturalara tepkilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'a sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabını etiketleyerek gösteriyor.
ÇELİKEL: "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTIR DESEM DAVA EDERSİNİZ?"
Cemile Çelikel; "Ocak'ta 400 küsür gelen faturam, Nisan'da 15 günden az yaktığım halde nasıl 420 gelir? Açıklayın.
Lütfen bu nitelikli dolandırıcılıktır desem dava edersiniz" ifadelerini kullandı.
Bülent Keskin de; "14 Mayıs son ödemesi olan faturam önceki 4 aydan daha da yüksek geldi" dedi.