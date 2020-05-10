RAMAZAN İMSAKİYE
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Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! "Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?"

İstanbul'da koronavirüs döneminde vatandaşa gelen doğalgaz faturaları isyan ettirdi. CHP yönetimindeki İBB'ye faturalar konusunda büyük tepki gösteren vatandaş "Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?" gibi söylemlerde bulundu.

10.05.2020 11:26 - Son Güncelleme: 10.05.2020 11:26
Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

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Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?

Vatandaşlar; İGDAŞ'ın yüksek yüksek orandaki kestiği faturalara tepkilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'a sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabını etiketleyerek gösteriyor.

Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?

ÇELİKEL: "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTIR DESEM DAVA EDERSİNİZ?"
Cemile Çelikel; "Ocak'ta 400 küsür gelen faturam, Nisan'da 15 günden az yaktığım halde nasıl 420 gelir? Açıklayın.

Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?

Lütfen bu nitelikli dolandırıcılıktır desem dava edersiniz" ifadelerini kullandı.

Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?

Bülent Keskin de; "14 Mayıs son ödemesi olan faturam önceki 4 aydan daha da yüksek geldi" dedi.

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