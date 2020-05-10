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Vatandaş İBB yönetimindeki İGDAŞ'a isyanda! "Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?"

İstanbul'da koronavirüs döneminde vatandaşa gelen doğalgaz faturaları isyan ettirdi. CHP yönetimindeki İBB'ye faturalar konusunda büyük tepki gösteren vatandaş "Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?" gibi söylemlerde bulundu.

10.05.2020 11:26 - Son Güncelleme: 10.05.2020 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





