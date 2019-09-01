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Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Keita İstanbul Boğazı'nı birlikte izledi.

01.09.2019 13:37 - Son Güncelleme: 01.09.2019 13:52
Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

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Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita ile Vahdettin Köşkü'nde saat 11.25'te görüştü.

Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti

İşte Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmeden diğer kareler:

Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti
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