Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı Keita Boğaz'ı birlikte seyretti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Keita İstanbul Boğazı'nı birlikte izledi.

01.09.2019 13:37 - Son Güncelleme: 01.09.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





