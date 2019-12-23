GaleriGüncel

Uzungöl'de kaçak binalar yıkılıyor! Saat 6'da başladı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımı saat 6'da başladı. Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına kimsenin girişine izin verilmiyor.

23.12.2019 10:55 - Son Güncelleme: 23.12.2019 11:07
Uzungöl'de kaçak binalar yıkılıyor! Saat 6'da başladı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Uzungöl'de kaçak binalar yıkılıyor! Saat 6'da başladı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı.

Uzungöl'de kaçak binalar yıkılıyor! Saat 6'da başladı

Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için dün gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı.

Uzungöl'de kaçak binalar yıkılıyor! Saat 6'da başladı

Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Uzungöl'de kaçak binalar yıkılıyor! Saat 6'da başladı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamda bulundu. Açıklamada, "Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı" denildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi; Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı
PKK'nın cephane sevk ağı çökertildi; Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı