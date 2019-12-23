Uzungöl'de kaçak binalar yıkılıyor! Saat 6'da başladı
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımı saat 6'da başladı. Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına kimsenin girişine izin verilmiyor.
23.12.2019 10:55
- Son Güncelleme: 23.12.2019 11:07
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamda bulundu. Açıklamada, "Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı" denildi.
DİĞER GALERİLER