Uyuşturucuya özendiren sosyal medya fenomenlerine kötü haber!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli "Facebook" hesabı kullanıcısı şüpheli Pınar Karagöz ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan "Youtube" kullanıcısı süpheli Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.