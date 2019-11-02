Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Benzer içerikli lisans programlarındaki isim kargaşasına son vermek adına taslak bir çalışma yapıldığı bildirildi.
02.11.2019 10:21
- Son Güncelleme: 02.11.2019 10:26
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ön lisans ve lisansta aynı muhtevaya sahip programlardaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek için benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptık.
Bu çalışma ile yükseköğretim sistemimizdeki lisans programları, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması referans alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında sınıflandırılarak eş değer programlar bilim kurullarınca üzerinde uzlaşılan ortak isimler altında birleştiriliyor" dedi.
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