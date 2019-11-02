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Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Benzer içerikli lisans programlarındaki isim kargaşasına son vermek adına taslak bir çalışma yapıldığı bildirildi.

02.11.2019 10:21 - Son Güncelleme: 02.11.2019 10:26
Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek

Üniversitelere yeni düzen geliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yapıldığını duyurdu.

Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Ön lisans ve lisansta aynı muhtevaya sahip programlardaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek için benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptık.

Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek

Bu çalışma ile yükseköğretim sistemimizdeki lisans programları, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması referans alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında sınıflandırılarak eş değer programlar bilim kurullarınca üzerinde uzlaşılan ortak isimler altında birleştiriliyor" dedi.

Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek

Prof. Saraç, "Bugün itibarıyla hazırlanan taslak, üniversite ve diğer paydaşların görüş ve önerilerine açıldı.

Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek

Bütün paydaşlar, görüş ve önerilerini 25 Kasım'a kadar prsiniflama@yok.gov.tr adresine gönderebilecek.

Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek

Gelen görüş ve öneriler, oluşturulan komisyonlar marifetiyle değerlendirilerek çalışma tamamlanacak ve uygulamaya konulacak" diye konuştu.

Üniversitelere yeni düzen! YÖK Başkanı açıkladı! İsimleri değişecek
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