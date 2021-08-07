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Ümitcan Uygun'un evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun acı hikayesi!

Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı gecenin sabahında hayatını kaybeden Esra Hankulu geride acı dolu bir yaşam öyküsü bıraktı. 1 yaşında babasını kaybeden Esra, 5 yıl önce de nişanlısını trafik kazasına kurban verdi.

07.08.2021 08:52 - Son Güncelleme: 07.08.2021 08:52
Ümitcan Uygun’un evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun acı hikayesi!

Esra Hankulu babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan baba Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi. Babasıyla aynı yaşta hayatını kaybeden Esra, baba hasretiyle büyüdü.

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Ümitcan Uygun’un evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun acı hikayesi!

Zira ölümünden bir gün önce babasının mezarına gitmek için arkadaşları Fırat G. ile Dilan C.'yi evine çağırmıştı. Sosyal medyada ise babasının fotoğrafını paylaşarak onu çok sevdiğini ve özlediğini dile getirmişti. O gece evde Ümitcan Uygun da vardı.


Ümitcan Uygun’un evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun acı hikayesi!

Baba ocağında son yolculuğa uğurlanan genç kızın cenazesi baba Ahmet Hankulu'nun başucuna gömülürken ve mezarın başına ise gelin duvağı asıldı. Esra Hankulu, 5 yıl önce Çankırı'da severek nişanlandığı, evlilik hazırlığı yaptığı sevdiğini de trafik kazasında kaybetti.

Ümitcan Uygun’un evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun acı hikayesi!


Esra'nın amcası ve yengesi yürek yakan detaylar anlattı. Amca Kazım Hankulu, "Kardeşim öldüğünde 25 yaşındaydı. Esra 1 yaşında çocuktu. O dönem çok acılar çektik. İçimiz yandı. Şimdi de yeğenimi kaybettim. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Ölürsem babamın yanına gömün derdi.

Ümitcan Uygun’un evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun acı hikayesi!

Sürekli bir baba hasreti yaşadı." diye konuştu. Amcası, "Olayın takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Yenge Turçihan Hankulu ise, "Tertemiz bir kızdı. Çok akıllıydı. Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu." bilgisini verdi.


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