Ümitcan Uygun’un evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun acı hikayesi!

Sürekli bir baba hasreti yaşadı." diye konuştu. Amcası, "Olayın takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Yenge Turçihan Hankulu ise, "Tertemiz bir kızdı. Çok akıllıydı. Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu." bilgisini verdi.



