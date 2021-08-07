Ümitcan Uygun'un evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun acı hikayesi!
Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı gecenin sabahında hayatını kaybeden Esra Hankulu geride acı dolu bir yaşam öyküsü bıraktı. 1 yaşında babasını kaybeden Esra, 5 yıl önce de nişanlısını trafik kazasına kurban verdi.
07.08.2021 08:52
- Son Güncelleme: 07.08.2021 08:52
Sürekli bir baba hasreti yaşadı." diye konuştu. Amcası, "Olayın takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Yenge Turçihan Hankulu ise, "Tertemiz bir kızdı. Çok akıllıydı. Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu." bilgisini verdi.