Ukrayna'dan Türkiye'ye 5 günlük yolculuk! "Türk bayrağı olunca Ruslar karışmıyor"

Türk eşiyle İzmit'te yaşayan, akrabalarını görmek için Ukrayna'ya giden Ganna Cebeci ve kayınvalidesi Gülvin Cebeci, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu Primorsk şehrinde yaşadıkları evde bir süre mahsur kaldı.

Bölgede savaşın şiddetinin artması ve bazı binaların Rusya tarafından vurulmasıyla Cebeci ailesi Türkiye'ye dönmek için Büyükelçilikten yardım istedi.