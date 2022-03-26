Ukrayna'dan Türkiye'ye 5 günlük yolculuk! "Türk bayrağı olunca Ruslar karışmıyor"
Ukrayna'ya yakınlarını ziyarete giden ancak savaş çıkınca Türkiye'ye dönemeyen Ganna Cebeci, iki çocuğu ve kayınvalidesi, 5 günlük otomobil yolculuğunun ardından Edirne'ye ulaştı. Türk tahliye otobüsünü izlediklerini, Türk bayrağı ve "Çocuk var" yazısı asılı araçlarıyla bölgeden çıktıklarını anlatan Cebeci, "Türk bayrağını araca astık, aynalara beyaz bez bağladık, Allah'a şükür 5 gün süren yolculuğumuz sonrası Türkiye'ye geldik. Türk bayrağı olunca Ruslar karışmıyor." dedi.
Türk eşiyle İzmit'te yaşayan, akrabalarını görmek için Ukrayna'ya giden Ganna Cebeci ve kayınvalidesi Gülvin Cebeci, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu Primorsk şehrinde yaşadıkları evde bir süre mahsur kaldı.
Bölgede savaşın şiddetinin artması ve bazı binaların Rusya tarafından vurulmasıyla Cebeci ailesi Türkiye'ye dönmek için Büyükelçilikten yardım istedi.
Dışişleri Bakanlığının yardımıyla kendi araçlarıyla yola çıkan aile, Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştiren otobüsü takip ederek Edirne'ye ulaştı.
Ganna Cebeci, Ukrayna'ya ailesini görmek için gittiğini söyledi. Kendisinin önce gittiği Ukrayna'ya daha sonra da kayınvalidesinin geldiğini belirten Cebeci, Türkiye'ye dönmeyi planladıkları tarihte Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle ülkeden çıkamadıklarını söyledi.
Cebeci, Ukrayna'daki bazı kentlerde insanların yaşadıkları yerden bombardıman nedeniyle çıkamadığını anlattı.
"ARACA TÜRK BAYRAĞI VE ÇOCUK VAR YAZISI ASTIK"
Türkiye'ye dönmek istediklerini Dışişleri Bakanlığına bildirdiklerini aktaran Ganna Cebeci, yolların çok tehlikeli olduğunu söyledi.