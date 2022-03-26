Ukrayna savaşı endişe yaratmıştı... Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Projenin aktif bir şekilde ilerlediğini belirten Butckikh, "Akkuyu NGS sahası için şu anda dünyada en büyük nükleer santral inşaat sahası denilebilir. Santralde yaklaşık 20 bin işçi ve uzman çalışıyor. Öngörülen takvimlere göre planlandığı gibi ilerliyoruz." dedi.