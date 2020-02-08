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Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Ablasının feryadı yürek dağladı: Gitme dedim, dinlemedin

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının içinde bulunan ve hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt, İzmir'den son yolculuğuna uğurlandı. Bozkurt'un cenazesinde gözyaşları sel oldu. Bozkurt'un cenazesinde gözyaşları sel oldu. Bozkurt'un acılı ablası kardeşine "Gitme Songül'üm. Ben sana gitme dedim dinlemedin beni. Söz vermiştim ona düğününe gelirim demiştim. Düğününe gelecektim Songül'üm. Ben senin yanına hep gelirim" diye feryat etti.

08.02.2020 15:55 - Son Güncelleme: 08.02.2020 15:55
Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Ablasının feryadı yürek dağladı: Gitme dedim, dinlemedin

5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt'un aslen Elazığlı olduğu, İzmir'de yaşadığı ve evli olmadığı öğrenildi.

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Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Ablasının feryadı yürek dağladı: Gitme dedim, dinlemedin

Gezmeyi çok seven ve farklı yerler görmeyi sevdiği için çok sık seyahat ettiği öğrenilen Bozkurt'un, İstanbul'a bir arkadaşıyla görüşmeye gitmek için bindiği uçak sonu oldu. Bozkurt'tan geriye Dubai ve Abu Dabi'de çekildiği fotoğrafları kaldı.

Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Ablasının feryadı yürek dağladı: Gitme dedim, dinlemedin

Kazada hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi 6 Şubat gecesi İzmir'e getirildi. Cenaze, Örnekköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Ablasının feryadı yürek dağladı: Gitme dedim, dinlemedin

Düğün hazırlığındaydı
Öte yandan uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un düğün hazırlığında olduğu, Ağustos ayında evleneceği öğrenildi.

Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Ablasının feryadı yürek dağladı: Gitme dedim, dinlemedin

"Düğününe gelecektim Songül'üm"
Songül Bozkurt, ABD'de yaşayan kardeşlerinin İzmir'e gelmesinin ardından bugün Karşıyaka Hacı Ali Gültekin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İzmir milletvekillerinin yanı sıra Karşıyaka Emniyet Müdürü Kaan Coşkun katıldı. Cenaze namazında Songül Bozkurt'un annesi Fatma ve babası Bekir Bozkurt, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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