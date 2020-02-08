Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı! Ablasının feryadı yürek dağladı: Gitme dedim, dinlemedin
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının içinde bulunan ve hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt, İzmir'den son yolculuğuna uğurlandı. Bozkurt'un cenazesinde gözyaşları sel oldu. Bozkurt'un cenazesinde gözyaşları sel oldu. Bozkurt'un acılı ablası kardeşine "Gitme Songül'üm. Ben sana gitme dedim dinlemedin beni. Söz vermiştim ona düğününe gelirim demiştim. Düğününe gelecektim Songül'üm. Ben senin yanına hep gelirim" diye feryat etti.
5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt'un aslen Elazığlı olduğu, İzmir'de yaşadığı ve evli olmadığı öğrenildi.
"Düğününe gelecektim Songül'üm"
Songül Bozkurt, ABD'de yaşayan kardeşlerinin İzmir'e gelmesinin ardından bugün Karşıyaka Hacı Ali Gültekin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İzmir milletvekillerinin yanı sıra Karşıyaka Emniyet Müdürü Kaan Coşkun katıldı. Cenaze namazında Songül Bozkurt'un annesi Fatma ve babası Bekir Bozkurt, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.