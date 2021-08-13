Türkiye'nin yükselen yıldızı olan savunma sanayisi gövde gösterisine hazırlanıyor
Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Fuarda sergilenecek ürünler arasında zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alacak. Fuara 79 ülkeden 154 heyetin, bu heyetlere dahil de yaklaşık 500 heyet üyesinin katılımı bekleniyor.
Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Dünyada düzenlenmekte olan 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez kapılarını açacak.
Türk savunma sanayisi ile IDEF fuarları geçen sürede birbirine paralel olarak büyüme kaydetti. IDEF fuarları Türk savunma sanayisine ayna tuttu, daha ileri adımlar atılması için girişimcileri cesaretlendirdi, yerli savunma sanayisinin bilgi birikiminin büyük ölçüde artmasına vesile oldu.
SALGINA ÖZEL TEDBİRLER
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvenliğin en ön planda olduğu IDEF'te devlet erkanının, heyetlerin, görevlilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak için bir dizi tedbir alındı. Fuarda, maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere tüm tedbirlere tavizsiz uyulması sağlanacak.