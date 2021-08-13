Türkiye’nin yükselen yıldızı olan savunma sanayisi gövde gösterisine hazırlanıyor

SALGINA ÖZEL TEDBİRLER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvenliğin en ön planda olduğu IDEF'te devlet erkanının, heyetlerin, görevlilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak için bir dizi tedbir alındı. Fuarda, maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere tüm tedbirlere tavizsiz uyulması sağlanacak.