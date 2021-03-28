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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler masada

Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemler gündeme geldi. İki haftada bir toplanan kabine, yarın Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir kez daha bir araya gelecek. Kabinenin ana gündemi vaka sayılarındaki yükseliş sonrası alınacak önlemler olacak.

28.03.2021 08:09 - Son Güncelleme: 28.03.2021 08:09
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler masada

AK Parti'nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu.

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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler masada

Bu nedenle Türkiye gözünü günlerdir, yeni bakan atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yayımlanacağı Resmi Gazete'de. Siyasiler, bürokratlar ve medya mensupları kongreden bu yana adeta Resmi Gazete nöbeti tutsa da, geçen süre içinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler masada

Milliyet'in haberine göre Erdoğan'dan da somut bir mesaj gelmedi. Ancak dün iki haftada bir olağan toplantısını yapan kabinenin, yarın da Külliye'de toplanacağı duyuruldu. Bu duyuruyla birlikte, siyasi kulisler yine "revizyon" ve "bakan toto" iddialarıyla dalgalandı.

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler masada

YENİ ÖNLEMLER YOLDA
Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak.

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler masada

Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.