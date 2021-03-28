Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler masada

Milliyet'in haberine göre Erdoğan'dan da somut bir mesaj gelmedi. Ancak dün iki haftada bir olağan toplantısını yapan kabinenin, yarın da Külliye'de toplanacağı duyuruldu. Bu duyuruyla birlikte, siyasi kulisler yine "revizyon" ve "bakan toto" iddialarıyla dalgalandı.