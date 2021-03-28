Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler masada
Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemler gündeme geldi. İki haftada bir toplanan kabine, yarın Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir kez daha bir araya gelecek. Kabinenin ana gündemi vaka sayılarındaki yükseliş sonrası alınacak önlemler olacak.
28.03.2021 08:09
- Son Güncelleme: 28.03.2021 08:09
Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.