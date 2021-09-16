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Türkiye'nin en büyük iskan projesi! Yusufeli'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği barajı olma özelliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde, üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor.

16.09.2021 10:19 - Son Güncelleme: 16.09.2021 10:20
Türkiye’nin en büyük iskan projesi! Yusufeli’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde, tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği barajı olma özelliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Türkiye’nin en büyük iskan projesi! Yusufeli’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalarda sona gelindi. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde, üst yapı çalışmaları hızla ilerliyor.

Türkiye’nin en büyük iskan projesi! Yusufeli’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları inşaatı 3 ayrı bölgede etaplar halinde devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük iskan projesi! Yusufeli’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Birinci bölgede yar alan kamu ve sosyal donatılar inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camii ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokulun yapımı tamamlandı.

Türkiye’nin en büyük iskan projesi! Yusufeli’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

İkinci bölgede ise 357 adet konut, 62 adet dükkan, 2 adet ticaret merkezi, 1 adet belediye hizmet binası ve 1. bölge 3. etap 161 adet konut, 7 adet dükkan, 1 adet 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 91 seviyeye ulaştı.
Artvin ili Yusufeli ilçesi 4. bölge 2. etap 208 adet konut, 16 adet dükkan ve 6 adet ticaret merkezi (36 dükkan) inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yüzde 46 seviyesinde olduğu bildirildi.

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