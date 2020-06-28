Türkiye'nin desteği ile Libya ordusu, darbeci Hafter'i bozguna uğrattı! Ruslar hava savunma sistemlerini kaçırdı

19 Mayıs tarihinde yine Cufra'dan alınan bir başka uydu görüntüsünde, pistten hangara çekilen bir MiG-29 var. Analistler, MiG-29 ve Su-24 savaş uçaklarının gelmesinden günler sonra Hafter milisleri ve Rus paralı askerlerin Türkiye destekli Libya ordusu tarafından Trablus çevresinden çekilmeye zorlandığını aktarıyor.