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Türkiye'nin desteği ile Libya ordusu, darbeci Hafter'i bozguna uğrattı! Ruslar hava savunma sistemlerini kaçırdı

Türkiye'nin Libya'da BM nezdünde meşru Ulusal Mutabakat Hükümetine desteğinin ardından darbeci Hafter yenilgiye uğramaya başaldı. Darbeci Hafter milisleri ve Rus paralı askerler Wagner grubu bozguna uğrarken Rusya'nın Pantsir-S1 hava savunma sistemleri ve diğer silahlarını Türk SİHA'larından kaçırdıkları ortaya çıktı. İşte ABD ordusunun Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın Libya'daki El Cufra ve El Kadim üslerine gönderdiği savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı.

28.06.2020 10:10 - Son Güncelleme: 28.06.2020 10:10
Türkiye'nin desteği ile Libya ordusu, darbeci Hafter'i bozguna uğrattı! Ruslar hava savunma sistemlerini kaçırdı

Türkiye'nin sahaya inmesiyle savaş ağası General Halife Hafter milisleri ve Rus paralı askerler Wagner Grubu bozguna uğrarken, Rusya'nın üslendiği yeni noktanın detayları ortaya çıktı. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu CSIS (Center for Strategic and International Studies), Libya'da savaş ağası Hafter'i destekleyen Rusya'nın Kuzey Afrika ülkesinde genişleyen askeri izlerini analiz etti.

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Türkiye'nin desteği ile Libya ordusu, darbeci Hafter'i bozguna uğrattı! Ruslar hava savunma sistemlerini kaçırdı

ABD ordusunun Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın Libya'daki El Cufra ve El Kadim üslerine gönderdiği savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı.

Türkiye'nin desteği ile Libya ordusu, darbeci Hafter'i bozguna uğrattı! Ruslar hava savunma sistemlerini kaçırdı

Söz konusu üslere konuşlanan 14 jet arasında Su-24 saldırı, MiG-29 avcı ve Su-35 önleme savaş uçağı da var.

Türkiye'nin desteği ile Libya ordusu, darbeci Hafter'i bozguna uğrattı! Ruslar hava savunma sistemlerini kaçırdı

CSIS uzmanları, El Cufra hava üssünde 6 Haziran'da çekilen fotoğraf öncesinde Mayıs ortasında hareketliliğin başladığını, üssün kuzeyine konuşlandırılan Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin çoğunun Türk insansız hava araçları (SİHA) tarafından imha edildiğini hatırlatıyor. Hava üssünde yeni silahlar, araçlar, çadırlar ve MiG-29'lar için inşa edilen hangarlar dikkat çekiyor.

Türkiye'nin desteği ile Libya ordusu, darbeci Hafter'i bozguna uğrattı! Ruslar hava savunma sistemlerini kaçırdı

19 Mayıs tarihinde yine Cufra'dan alınan bir başka uydu görüntüsünde, pistten hangara çekilen bir MiG-29 var. Analistler, MiG-29 ve Su-24 savaş uçaklarının gelmesinden günler sonra Hafter milisleri ve Rus paralı askerlerin Türkiye destekli Libya ordusu tarafından Trablus çevresinden çekilmeye zorlandığını aktarıyor.

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