Türkiye'de en çok nereli var belli oldu! 81 ilde A'dan Z'ye hemşehri sayıları ortaya çıktı

Türkiye'de en çok nereli var sorusunun yanıtı hep merak konusu oluyor. Türkiye, geniş bir coğrafya ve zengin bir kültürel çeşitlilik barındırıyor. Bu çeşitlilik, insanların doğdukları şehirlerden ayrılıp farklı şehirlere göç etmeleriyle daha da renkleniyor. Türkiye'nin demografik yapısına baktığımızda, bazı şehirlerin nüfusunun büyük bir kısmının başka illerde yaşadığını görüyoruz.