SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Türkiye'de en çok nereli var belli oldu! 81 ilde A'dan Z'ye hemşehri sayıları ortaya çıktı

Türkiye'de en çok nereli var sorusunun yanıtı hep merak konusu oluyor. Türkiye, geniş bir coğrafya ve zengin bir kültürel çeşitlilik barındırıyor. Bu çeşitlilik, insanların doğdukları şehirlerden ayrılıp farklı şehirlere göç etmeleriyle daha da renkleniyor. Türkiye'nin demografik yapısına baktığımızda, bazı şehirlerin nüfusunun büyük bir kısmının başka illerde yaşadığını görüyoruz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 10:49 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 10:53
Türkiye’de en çok nereli var belli oldu! 81 ilde A’dan Z’ye hemşehri sayıları ortaya çıktı 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde kütüğü bulunanların yaşadığı yerler incelendiğinde, dikkat çekici bir durum ortaya çıkıyor. 81 ilde A'dan Z'ye hemşehri sayıları ortaya çıktı. İşte Türkiye'de öne çıkan o 15 il!

Türkiye’de en çok nereli var belli oldu! 81 ilde A’dan Z’ye hemşehri sayıları ortaya çıktı 2

SİVAS

Toplam Kütük Sayısı: 1.976.586

Türkiye’de en çok nereli var belli oldu! 81 ilde A’dan Z’ye hemşehri sayıları ortaya çıktı 3

İstanbul'da Yaşayan: 765.784 (%38,74)

SON DAKİKA