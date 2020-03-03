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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Erzincan ve Ağrı'da okuyan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlip bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yurtlarındaki odalarında yaktıkları ışıklarla "Bahar" ve "TSK" yazısını oluşturdu. Kırklareli'nde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "SİHA", "İdlib" ve "TSK" yazdı.

03.03.2020 23:38 - Son Güncelleme: 03.03.2020 23:38
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Terzi Baba ve Mengücek Gazi Kız Yurtları ile Piri Sami Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklemek amacıyla oda ışıklarıyla "Bahar" ve"TSK" yazdı.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Öğrenciler, Erzincan-Sivas E-80 karayolundaki yurt binası önünde İdlib'de şehit olanların isimlerini okudular. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okuyan öğrenciler daha sonra "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Daha sonra yurtların önünde toplanan öğrenciler, cep telefonlarıyla "TSK" yazıp Türk bayrağı açarak Mehmetçik için dua etti.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kalan 8 bin öğrencimizle çeşitli fonlar ve etkinlikler yapıyoruz. Tüm öğrencilerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz sağolsunlar çok duyarlı. Vatan evlatlarımızın, askerimizin Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanındalar. Hepsi birer fert olarak bu operasyonun yanında olduklarını gösteriyorlar. Allah'ım Mehmetçiğimize büyük bir zafer nasip etsin." dedi.

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