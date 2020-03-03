Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Erzincan ve Ağrı'da okuyan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlip bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yurtlarındaki odalarında yaktıkları ışıklarla "Bahar" ve "TSK" yazısını oluşturdu. Kırklareli'nde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "SİHA", "İdlib" ve "TSK" yazdı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Terzi Baba ve Mengücek Gazi Kız Yurtları ile Piri Sami Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklemek amacıyla oda ışıklarıyla "Bahar" ve"TSK" yazdı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kalan 8 bin öğrencimizle çeşitli fonlar ve etkinlikler yapıyoruz. Tüm öğrencilerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz sağolsunlar çok duyarlı. Vatan evlatlarımızın, askerimizin Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanındalar. Hepsi birer fert olarak bu operasyonun yanında olduklarını gösteriyorlar. Allah'ım Mehmetçiğimize büyük bir zafer nasip etsin." dedi.