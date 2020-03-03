Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kalan 8 bin öğrencimizle çeşitli fonlar ve etkinlikler yapıyoruz. Tüm öğrencilerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz sağolsunlar çok duyarlı. Vatan evlatlarımızın, askerimizin Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanındalar. Hepsi birer fert olarak bu operasyonun yanında olduklarını gösteriyorlar. Allah'ım Mehmetçiğimize büyük bir zafer nasip etsin." dedi.