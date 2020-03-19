Türkiye koronavirüs konusunda ne kadar bilinçli? Dikkat çeken araştırma sonuçlandı
BETİMAR, 16-17 Mart tarihleri arasında koronavirüs konusunda bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Buna göre Türk halkının yüzde 98,69'u Koronovirüs konusunda bilgi sahibi. "Bilgim yok" diyenlerin oranı sadece 0,06. Vatandaşların yüzde 1.25'inin ise Korona konusunda bir fikri yok. İşte dikkat çeken araştırmanın detayları...
Araştırma şirketi BETİMAR, son günlerde dünyanın gündemini meşgul eden koronavirüs konusunda dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. BETİMAR'ın anketini, Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin bugünkü köşesinde ele aldı. Şahin, araştırmanın öne çıkan sonuçlarını paylaştı. İşte Zafer Şahin'in o yazısı ve BETİMAR'ın çalışmasının detayları...
"TÜRKİYE dünyanın üzerine adeta bir karabasan gibi çöken koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle Avrupa'da virüse karşı en hazırlıklı ve güçlü durumda olan ülkeyiz.
Devlet ve millet el ele verip koronavirüs belasını da mümkün olan en az hasarla defedeceğiz.
Virüse karşı yeterli tedbirleri aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 89,76. "Hayır tedbir almadım" diyenler ise yüzde 9,22…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sürecin başından beri takdir toplayan çalışkanlığı ve şeffaflığı araştırmaya da yansımış. Bakanın Koronavirüs ile mücadelesini başarılı bulanların oranı yüzde 89,42. "Başarısız" diyenler yüzde 7,51, "Fikrim yok" diyenler yüzde 3,07.