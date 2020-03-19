Türkiye koronavirüs konusunda ne kadar bilinçli? Dikkat çeken araştırma sonuçlandı

"TÜRKİYE dünyanın üzerine adeta bir karabasan gibi çöken koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle Avrupa'da virüse karşı en hazırlıklı ve güçlü durumda olan ülkeyiz.

Devlet ve millet el ele verip koronavirüs belasını da mümkün olan en az hasarla defedeceğiz.

