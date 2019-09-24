Türk mühendis 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul Depremi ne zaman? Korkutan uyarılar...

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen depremin şiddetini 4,7 olarak açıklarken, AFAD, şiddetin 4,6 olduğunu duyurdu. Deprem 9.8 km gibi bir derinlikte gerçekleşti.