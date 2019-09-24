Türk mühendis 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul Depremi ne zaman? Korkutan uyarılar...
İstanbul'da yaşanan son deprem başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'yi deprem gerçeği ile bir kez daha karşı karşıya getirmişti. Yaşanan deprem sonrası akıllara geçtiğimiz haftalarda 'Tuzla-Silivri' arasını uyaran Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen geldi. Bülent Özmen'in bu nokta atışı tahmini sonrası 'İstanbul depremi ne zaman olacak?' soruları akıllarda.
24.09.2019 13:11
- Son Güncelleme: 24.09.2019 13:17
DİĞER GALERİLER