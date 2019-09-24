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Türk mühendis 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul Depremi ne zaman? Korkutan uyarılar...

İstanbul'da yaşanan son deprem başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'yi deprem gerçeği ile bir kez daha karşı karşıya getirmişti. Yaşanan deprem sonrası akıllara geçtiğimiz haftalarda 'Tuzla-Silivri' arasını uyaran Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen geldi. Bülent Özmen'in bu nokta atışı tahmini sonrası 'İstanbul depremi ne zaman olacak?' soruları akıllarda.

24.09.2019 13:11 - Son Güncelleme: 24.09.2019 13:17
Türk mühendis 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul Depremi ne zaman? Korkutan uyarılar...

Marmara Deniz'inde deprem meydana geldi. Yapılan ilk açıklamalara göre depremin büyüklüğü 4,7 şiddetinde.

Türk mühendis 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul Depremi ne zaman? Korkutan uyarılar...

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Marmara Deniz'indeki depremin şiddetini 4,7 olarak açıkladı.

Türk mühendis 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul Depremi ne zaman? Korkutan uyarılar...

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen depremin şiddetini 4,7 olarak açıklarken, AFAD, şiddetin 4,6 olduğunu duyurdu. Deprem 9.8 km gibi bir derinlikte gerçekleşti.

Türk mühendis 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul Depremi ne zaman? Korkutan uyarılar...

TÜRK MÜHENDİS TAM 1 HAFTA ÖNCE UYARMIŞTI

Doç. Dr. Bülent Özmen geçtiğimiz hafta yaptığı kritik açıklamalarda 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası' ile Türkiye için radikal değişikliklerin meydana geldiğini dile getirmişti.

Türk mühendis 'Silivri' deyip uyarmıştı! İstanbul Depremi ne zaman? Korkutan uyarılar...

Özmen yeni harita ile birlikte özellikle İstanbul için '1'inci derece, 2'inci derece, 3'üncü derece' diye bahsedilen bölgelerin kalktığını ifade etmişti.

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