TÜGVA Gençlik Buluşması'nda Başkan Erdoğan için hazırlanan pankartlar büyük beğeni topladı

Gençlere önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, " Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı icra edeceğiz. Gençlik çok büyük bir lütuf. Kapımızı herkese açık tutarak, yurtlarımızı hem ilim hem irfan yuvası haline getirerek, spordan edebiyata her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, zorluklarını birer birer aşarak, şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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GENÇLERE ÇAĞRI

Başkan Erdoğan sözlerinin devamında, "Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımızını da geliştirmenizi istiyorum. Olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıptır. Biz gençlerimizin her birinin gözünde yüzünde saklı o cevherin ateşini görebiliyoruz. Yeter ki siz azminizle, gayretinizle bu potansiyeli harekete geçirme çabanız ortaya koyun" dedi.