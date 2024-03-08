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TÜGVA Gençlik Buluşması'nda Başkan Erdoğan için hazırlanan pankartlar büyük beğeni topladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.Konuşma öncesi salondaki gençlerin hazırladığı pankartlar büyük beğeni topladı. Öte yandan pankartlardan en dikkat çekeni ise Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde bir muhabirle arasında geçen güldüren diyalog oldu. İşte o pankartlardan bazıları.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 18:59 Güncelleme 08 Mart 2024, 19:05
TÜGVA Gençlik Buluşması’nda Başkan Erdoğan için hazırlanan pankartlar büyük beğeni topladı 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

TÜGVA Gençlik Buluşması’nda Başkan Erdoğan için hazırlanan pankartlar büyük beğeni topladı 2

Gençlere önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı icra edeceğiz. Gençlik çok büyük bir lütuf. Kapımızı herkese açık tutarak, yurtlarımızı hem ilim hem irfan yuvası haline getirerek, spordan edebiyata her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, zorluklarını birer birer aşarak, şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan için hazırlanan pankartlar büyük beğeni topladı!

TÜGVA Gençlik Buluşması’nda Başkan Erdoğan için hazırlanan pankartlar büyük beğeni topladı 3

GENÇLERE ÇAĞRI
Başkan Erdoğan sözlerinin devamında, "Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımızını da geliştirmenizi istiyorum. Olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıptır. Biz gençlerimizin her birinin gözünde yüzünde saklı o cevherin ateşini görebiliyoruz. Yeter ki siz azminizle, gayretinizle bu potansiyeli harekete geçirme çabanız ortaya koyun" dedi.

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