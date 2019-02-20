TSK'dan nefes kesen tatbikat!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kış-2019 Tatbikatı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor.