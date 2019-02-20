TSK'dan nefes kesen tatbikat!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Mehmetçiklerin tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı.
20.02.2019 15:40
- Son Güncelleme: 20.02.2019 16:07
Ayrıca muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini artırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak da hedefleniyor.
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