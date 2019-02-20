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TSK'dan nefes kesen tatbikat!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Mehmetçiklerin tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı.

20.02.2019 15:40 - Son Güncelleme: 20.02.2019 16:07
TSK'dan nefes kesen tatbikat!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kış-2019 Tatbikatı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor.

TSK'dan nefes kesen tatbikat!

AĞIR KIŞ ŞARTLARINDA

Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor.

TSK'dan nefes kesen tatbikat!

Ayrıca muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini artırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak da hedefleniyor.

TSK'dan nefes kesen tatbikat!

HAREKET VE TAKTİK OPERASYONLAR

Özellikle terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda TSK'nın gururu Mehmetçikler, zorlu şartlara rağmen operasyonları en başarılı seviyede sürdürüyor.

TSK'dan nefes kesen tatbikat!

Karlı dağlarda hareket kabiliyetini sergileyen seçkin Mehmetçik birlikleri, kayaklar ve kızaklarla operasyon gerçekleştirirken, atış çıkarma faaliyetleriyle de göz doldurdu.

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