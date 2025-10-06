Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Yeni yasama yılıyla birlikte Meclis gündemi oldukça yoğun başladı. Bu hafta Genel Kurul'da ele alınacak Karayolları Trafik Kanunu Teklifi, trafik ihlallerine yönelik cezaları önemli ölçüde artırmayı öngörüyor. Düzenleme, hem caydırıcılığı artırmayı hem de trafikte can güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki yeni trafik cezaları ne kadar olacak? Karayolları Trafik Kanunu maddeleri neler? İşte merak edilenler.
