Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...

Yeni yasama yılıyla birlikte Meclis gündemi oldukça yoğun başladı. Bu hafta Genel Kurul'da ele alınacak Karayolları Trafik Kanunu Teklifi, trafik ihlallerine yönelik cezaları önemli ölçüde artırmayı öngörüyor. Düzenleme, hem caydırıcılığı artırmayı hem de trafikte can güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki yeni trafik cezaları ne kadar olacak? Karayolları Trafik Kanunu maddeleri neler? İşte merak edilenler.

Yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde kısa sürede yürürlüğe girecek. Böylece trafik kurallarına uymayanlara yönelik caydırıcılık ciddi oranda artacak.

Trafikte hata yapanlar yandı

👉Ehliyetsiz Araç Kullanan Yandı

Teklife göre, ehliyetsiz şekilde araç kullananlar artık çok daha yüksek bir bedel ödeyecek. Yeni düzenleme kapsamında ehliyetsiz araç kullanan sürücülere 40 bin lira idari para cezası uygulanacak.

📌Plakasında değişiklik yaparak okunmasını veya tanınmasını engelleyen sürücülere ise 140 bin lira para cezası verilecek.

📍Bu araçlar ayrıca 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Taksimetre ve Takograf Zorunluluğu

Teklif, taşımacılık yapan araçlarda denetimi artırmayı da amaçlıyor.

Buna göre:

🔎Azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan yük taşıtlarında,

🔎17 yolcu koltuğundan fazla kapasiteye sahip yolcu araçlarında takograf,

🔎Taksi hizmeti veren araçlarda ise taksimetre bulundurulması ve kullanılması zorunlu olacak.

Hız Limitini Aşmanın Bedeli Artıyor

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşanlara uygulanacak yaptırımlar da sertleşiyor.

🔎Hız sınırını 46–55 km/saat arası aşanların ehliyetine 30 gün,

🔎56–65 km/saat arası aşanların ehliyetine 60 gün,

🔎66 km/saatten fazla aşanların ehliyetine ise 90 gün süreyle el konulacak.

Geçiş Üstünlüğüne Engel Olana Ağır Ceza

📌Ambulans, itfaiye ya da polis gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira ceza kesilecek.

📌Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlara yer açmayan sürücülere ise 46 bin lira para cezası verilecek ve bu kişilerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Saldırgan ve Gürültücü Sürücülere Sıkı Denetim

📍Trafikte saldırgan tutum sergileyen, diğer araçları ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak.

📌Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten men edilebilecek.

📌Egzoz veya modifikasyon kaynaklı rahatsız edici gürültü çıkaran araçlara da 16 bin lira ceza kesilecek.

Kırmızı Işık, Telefon ve Yarış Cezaları

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

📍Ehliyetin yeniden verilebilmesi için sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçmesi gerekecek.

📍Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin lira, izinsiz araç yarışı yapanlara ise 46 bin lira ceza verilecek. Yarış yapan sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Kaza Yerinden Kaçanlara Hapis Cezası

📌Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda, zabıta izni olmadan olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.