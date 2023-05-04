TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi: "Gerekirse sabaha kadar beklerim"
TCG Anadolu'yu gezmek isteyen İzmirliler, Alsancak Limanı'ndan 1. Kordon'a uzun kuyruk oluşturdu. 76 yaşındaki Hacı Aydın, "Bu gemiyi televizyonda görmüştüm. Sıraya gireli yaklaşık yarım saat oldu. Gerekirse onu görmek için sabaha kadar beklerim" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, demirlediği Alsancak Limanı'nda İzmirlilerden yoğun ilgi gördü.
Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı Alsancak Limanı'nda İzmirliler tarafından heyecanla karşılandı.
Basın brifinginin ardından halk ziyaretine açılan TCG Anadolu, kapılarını açtığı ilk andan itibaren her yaştan İzmirlileri ağırlamaya başladı.
İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi misafir eden TCG Anadolu'yu gezmek isteyen İzmirliler, uzun kuyruklar oluşturdu.
Alsancak Limanı'ndan 1. Kordon'daki yeşil alan girişine kadar sıranın kendilerine gelmesini bekleyenler, gruplar halinde gemiye alındı.