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Haberler Güncel TBMM'de kadın vekillerin şıklık yarışı! HDP'li isimden sinsi mesaj: Meral Danış Beştaş yılan kolyesi takti

TBMM'de kadın vekillerin şıklık yarışı! HDP'li isimden sinsi mesaj: Meral Danış Beştaş yılan kolyesi takti

TBMM'de 6 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM'nin en hareketli günlerinin yaşandığı bütçe görüşmelerinde kadın vekillerin kıyafetleri de dikkat çekiyor. Bazı kadın vekiller siyah, beyaz gibi klasik renkleri tercih ederken bazı vekiller ise renkli kıyafetler tercih etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise kıyafetini açık renkli bir yılan kolyesiyle kombinledi. İşte Meclis'teki kadın vekillerin kıyafetleri...

13.12.2021 20:12 - Son Güncelleme: 13.12.2021 20:12
TBMM’de kadın vekillerin şıklık yarışı! HDP’li isimden sinsi mesaj: Meral Danış Beştaş yılan kolyesi takti

İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR

GALERİ DEVAM EDİYOR
TBMM’de kadın vekillerin şıklık yarışı! HDP’li isimden sinsi mesaj: Meral Danış Beştaş yılan kolyesi takti

HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

TBMM’de kadın vekillerin şıklık yarışı! HDP’li isimden sinsi mesaj: Meral Danış Beştaş yılan kolyesi takti

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ DERYA BAKBAK

TBMM’de kadın vekillerin şıklık yarışı! HDP’li isimden sinsi mesaj: Meral Danış Beştaş yılan kolyesi takti

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ LÜTFİYE SELVA ÇAM

TBMM’de kadın vekillerin şıklık yarışı! HDP’li isimden sinsi mesaj: Meral Danış Beştaş yılan kolyesi takti

AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ JÜLİDE İSKENDEROĞLU

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