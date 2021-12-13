TBMM'de kadın vekillerin şıklık yarışı! HDP'li isimden sinsi mesaj: Meral Danış Beştaş yılan kolyesi takti
TBMM'de 6 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM'nin en hareketli günlerinin yaşandığı bütçe görüşmelerinde kadın vekillerin kıyafetleri de dikkat çekiyor. Bazı kadın vekiller siyah, beyaz gibi klasik renkleri tercih ederken bazı vekiller ise renkli kıyafetler tercih etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise kıyafetini açık renkli bir yılan kolyesiyle kombinledi. İşte Meclis'teki kadın vekillerin kıyafetleri...
13.12.2021 20:12
- Son Güncelleme: 13.12.2021 20:12