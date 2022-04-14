RAMAZAN İMSAKİYE
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Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Sugondhabhirom, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tayland'ın ardından Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri de Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunacak.

14.04.2022 15:45 - Son Güncelleme: 14.04.2022 15:47
Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri Başkan Erdoğan’a güven mektubu sunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u kabul etti.

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Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri Başkan Erdoğan’a güven mektubu sunuyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sugondhabhirom, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri Başkan Erdoğan’a güven mektubu sunuyor

Sugondhabhirom'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri Başkan Erdoğan’a güven mektubu sunuyor

Tayland'ın ardından Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri de Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunacak.

Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri Başkan Erdoğan’a güven mektubu sunuyor
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