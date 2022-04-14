Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Sugondhabhirom, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tayland'ın ardından Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri de Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunacak.
14.04.2022 15:45 - Son Güncelleme: 14.04.2022 15:47
Tayland'ın ardından Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri de Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunacak.