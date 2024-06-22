Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Bodrum'da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı

Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçti.
BODRUM'UN ÇIKIŞINA ARAÇ KUYRUĞU
Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri memleketlerine araçlarıyla dönen sürücülere uyarılarda bulundu.
3 günde Bodrum'dan çıkan araç sayısı 100 bine ulaştı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler ilçeye akın akın çıkış yapmaya başladı. İlçeden 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı. 9 günlük tatilini son gününde ise tatillerini Bodrum'da geçiren yerli turist dönüş çilesi yaşamaya başladı.