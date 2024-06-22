Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Bodrum'da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler ilçeye akın akın çıkış yapmaya başladı. İlçeden 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı. 9 günlük tatilini son gününde ise tatillerini Bodrum'da geçiren yerli turist dönüş çilesi yaşamaya başladı.