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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Bodrum'da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı

Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçti. Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu bugün artarak devam etti. Öte yandan Edirne'de yollarda oluşabilecek yoğunluğa karşı denetimler artırıldı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 16:38 Güncelleme 22 Haziran 2024, 17:28
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Bodrum’da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı 1

Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçti.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Bodrum’da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı 2

BODRUM'UN ÇIKIŞINA ARAÇ KUYRUĞU
Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri memleketlerine araçlarıyla dönen sürücülere uyarılarda bulundu.

Bodrum'da metrelerce kuyruk!

3 günde Bodrum'dan çıkan araç sayısı 100 bine ulaştı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Bodrum’da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı 3

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler ilçeye akın akın çıkış yapmaya başladı. İlçeden 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı. 9 günlük tatilini son gününde ise tatillerini Bodrum'da geçiren yerli turist dönüş çilesi yaşamaya başladı.

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